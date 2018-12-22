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Новые телевизоры Samsung наделят голосовым управлением через Google Assistant

Новые версии телевизоров Samsung будут наделены голосовым управлением через Google Assistant. Данные модели начнут продавать в следующем году.

Новые телевизоры Samsung наделят голосовым управлением через Google Assistant


Google и Samsung представят совместную технологию в январе в рамках выставки CES. Новые телевизоры наделят новыми функциями, которые будут доступны для голосового управления. Виртуальный помощник Bixby не может справиться с данной задачей, поэтому он будет дополнен Google Assistant. Компаниями в настоящее время обсуждаются условия сотрудничества. Bixby в отличие от своего американского аналога не поддерживается в ряде регионов. Данный факт усилит позиции бренда в рамках международного рынка. В государствах, где голосовой помощник Samsung функционирует уже в телевизорах, он будет объединён с Google Assistant. Такого рода тандем практикуется конкурирующими компаниями LG и Sony.

Разработчики бренда в скором будущем собираются внедрить в телевизоры механизм анализа помещения, чтобы улучшить звук из динамиков.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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