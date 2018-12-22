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Porsche отзывает 74 600 хэтчбеков Porsche Panamera из-за программной ошибки

Производитель отзывает в больших количествах хэтчбеки Porsche Panamera вследствие программной ошибки. Речь идёт о 74 600 экземплярах авто.

Porsche отзывает 74 600 хэтчбеков Porsche Panamera из-за программной ошибки


Ошибка возникает в блоках управления электрическими усилителями рулей. Вследствие данных неполадок возможен высокий риск аварий. Для решения возникших проблем требуется осуществить обновление софта. Такая настройка займёт по времени не больше одного часа. Компания Porsche отзывает версии второй генерации, которые сошли с конвейеров с 21.03.2016 г. по 6.12.2018 г. Акция в России ещё пока не была объявлена. При этом в государствах Северной Америки отзыв транспортных средств начнётся 27 января.

Porsche Panamera является пятидверным спортфастбэком класса Gran Turismo. Транспортные средства начали реализовывать 11 лет назад. Автомодель подверглась модернизации в 2013 году.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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