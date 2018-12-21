Эксперты составили список самых популярных смартфонов на вторичном рынке России





В России за 2018 г. были проданы в рамках вторичного рынка свыше 1,7 млн девайсов, это на 7,7 процентов больше, чем в 2017 г. На первой позиции в ТОП самых популярных мобильных гаджетов традиционно оказалась продукция iPhone американской корпорации Apple. Вторая позиция рейтинга досталось смартфонам, выпускаемым компанией Samsung. Тройку лидеров закрыли устройства от китайского бренда Xiaomi.Четвертую позицию по популярности смогли занять гаджеты Huawei. Пятерку лидеров закрыли версии устройств от Sony. Специалисты отмечают, что компании Nokia, а также LG в этом ТОПе опустились на несколько ступеней ниже. Самым дорогим девайсом на вторичном рынке является конечно iPhone, стоимость которого достигает 13 500 рублей.