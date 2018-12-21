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Эксперты составили список самых популярных смартфонов на вторичном рынке России

Эксперты интернет-сервиса Avito провели мониторинг вторичного отечественного рынка, составив рейтинг самых популярных современных смартфонов. Первый раз в лидирующей «пятерке» оказались гаджеты китайского производителя.

Эксперты составили список самых популярных смартфонов на вторичном рынке России


В России за 2018 г. были проданы в рамках вторичного рынка свыше 1,7 млн девайсов, это на 7,7 процентов больше, чем в 2017 г. На первой позиции в ТОП самых популярных мобильных гаджетов традиционно оказалась продукция iPhone американской корпорации Apple. Вторая позиция рейтинга досталось смартфонам, выпускаемым компанией Samsung. Тройку лидеров закрыли устройства от китайского бренда Xiaomi.

Четвертую позицию по популярности смогли занять гаджеты Huawei. Пятерку лидеров закрыли версии устройств от Sony. Специалисты отмечают, что компании Nokia, а также LG в этом ТОПе опустились на несколько ступеней ниже. Самым дорогим девайсом на вторичном рынке является конечно iPhone, стоимость которого достигает 13 500 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:00

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