Авторы «Звездных войн» раскрыли тайну об отце Дарта Вейдера





Впервые зрители задумались о том, чьим же отпрыском является Дарт Вейдер, после выхода в 1990 году картины «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». По сюжету, мать героя Шми рассказала, что ее ребенок родился в результате непорочного зачатия, только такая информация пришлась по душе далеко не всем поклонникам. Тогда многие из них выдвинули гипотезу о том, что у Энакина Скайуокера должен быть отец, и их предположение оказалось правдой.Из последнего выпуска комикса почитатели саги узнали, что отцом Дарта Вейдера является сам Император Шив Палпатин. Он же и сотворил темного джедая с помощью Силы.Примечательно, что после выхода в свет третьего эпизода киносаги «Месть ситхов» версия об отцовстве монаршей особы уже обсуждалась фанатами.