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Авторы «Звездных войн» раскрыли тайну об отце Дарта Вейдера

Авторы кинопроекта «Звездные войны» в 25 выпуске комикса Darth Vader раскрыли тайну происхождения центрального персонажа саги Дарта Вейдера. Согласно сведениям, опубликованным в источнике FanSided, отцом Энакина Скайуокера является Шив Палпатин.


Авторы «Звездных войн» раскрыли тайну об отце Дарта Вейдера

Впервые зрители задумались о том, чьим же отпрыском является Дарт Вейдер, после выхода в 1990 году картины «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». По сюжету, мать героя Шми рассказала, что ее ребенок родился в результате непорочного зачатия, только такая информация пришлась по душе далеко не всем поклонникам. Тогда многие из них выдвинули гипотезу о том, что у Энакина Скайуокера должен быть отец, и их предположение оказалось правдой.

Из последнего выпуска комикса почитатели саги узнали, что отцом Дарта Вейдера является сам Император Шив Палпатин. Он же и сотворил темного джедая с помощью Силы.
Примечательно, что после выхода в свет третьего эпизода киносаги «Месть ситхов» версия об отцовстве монаршей особы уже обсуждалась фанатами.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 01:00

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