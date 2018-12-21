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Ольга Бузова слегла с высокой температурой

Все знают, что у популярной ведущей и известной певицы Ольги Бузовой довольно насыщенная жизнь.

Последние два года девушка постоянно жалуется на напряженный график, а в последнее время вообще стала жаловаться на то, что мерзнет.

Ольга Бузова слегла с высокой температурой

Фанаты уже отмечали, что знаменитость довольно легко одевается, даже если на улице минусовая температура или дождь. Все заметили, что до самых морозов Ольга ходила в кроссовках и лишь недавно всем рассказала, что додумалась одеть угги. Кроме этого, звезда практически не одевает шапку и не застегивается.

И вот за это девушка поплатилась. Сегодня у себя в Stories она выложила видеоролик, где показала градусник. Ртутный столбик поднялся до отметки 37,8.

Ольга Бузова слегла с высокой температурой

Она прибавила к фото рисунки - грустные смайлики. Фанаты уже боятся, что девушка и не думает лечиться, ведь впереди столько всего: съёмки, репетиции, рекламные контракты.

Многочисленные поклонники уже предостерегли Олю , что на ногах переносить болезнь очень чревато.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:58

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