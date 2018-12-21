Ольга Бузова слегла с высокой температурой





Последние два года девушка постоянно жалуется на напряженный график, а в последнее время вообще стала жаловаться на то, что мерзнет.Фанаты уже отмечали, что знаменитость довольно легко одевается, даже если на улице минусовая температура или дождь. Все заметили, что до самых морозов Ольга ходила в кроссовках и лишь недавно всем рассказала, что додумалась одеть угги. Кроме этого, звезда практически не одевает шапку и не застегивается.И вот за это девушка поплатилась. Сегодня у себя в Stories она выложила видеоролик, где показала градусник. Ртутный столбик поднялся до отметки 37,8.Она прибавила к фото рисунки - грустные смайлики. Фанаты уже боятся, что девушка и не думает лечиться, ведь впереди столько всего: съёмки, репетиции, рекламные контракты.Многочисленные поклонники уже предостерегли Олю , что на ногах переносить болезнь очень чревато.