АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Леонид Ярмольник рассказал о своей жизни в передаче «Однажды»

В следующем году популярный актер Леонид Ярмольник отпразднует знаменательную дату – ему исполнится 65 лет. В его жизни происходило немало интересных событий, однако обычно он не любит вдаваться в подробности о сути своих некоторых поступков. Тем не менее, недавно артист принял участие в передаче «Однажды» на телеканале НТВ, а поклонники узнали много интересного о жизни своего кумира.

Леонид Ярмольник рассказал о своей жизни в передаче «Однажды»

Например, Леонид Ярмольник рассказал, что когда-то сам факт наличия в паспорте печати об официальной регистрации брака кардинально поменял его мнение об институте семьи. Также он поделился со зрителями историей о миниатюрном этюде «Цыпленок табака» и непростом пути к всенародному признанию. Тогда именно эта работа превратила его из исполнителя второстепенных комедийных ролей в состоявшегося драматического актера, труды которого достойно оплачиваются.

Кроме Леонида Ярмольника в эфире телепрограммы приняли участие Александр Беляев и оперная певица Ольга Перетятько. От известного автора метеопрогнозов зрители узнали о тяжелейших моментах в его судьбе, например, о кончине его дорогой супруги и борьбе с раком. Оперная дива рассказала о своих неудачах в личной жизни и карьере.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили список самых популярных
Леонид Ярмольник рассказал о своей жизни в
В России разработали лекарство для людей с
Анита Цой живет раздельно со своим супругом
Андрей Мерзликин обнародовал в Instagram фото с
У Дмитрия Маликова-младшего родилась дочь
Максим Виторган в Instagram выложил снимок без
Вера Брежнева и Константин Меладзе стали гостями
Анастасия Волочкова покорила зрителей изумрудным
Ляйсан Утяшева предстала перед подписчиками с
Ольга Бузова заболела после прогулок по зимним
Установлена прямая связь между размером клеток
Перекупщики продают билеты на концерт Аллы
Ани Лорак появилась на премьере "Лебединого
Японские ученые с помощью живой слизи смогли
Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Грановская
В МИД России прокомментировали учреждение «дня
В Сети выложили фото обновленного авто Audi A8
Банк Екатеринбурга собрал новогоднюю ёлку из 168
Экс-участница «Дома-2» Мария Смирнова попыталась
Apple собирается в следующем году возродить iPad
Кристину Орбакайте на съемках "Голубого огонька"
Создатели Стоунхенджа использовали каменные
У Захара Саленко есть собственный бизнес
Настасья Самбурская рассказала фанатам о своих
Причину сезонной депрессии объяснили схемой
Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова встретит Новый
Поклонники сравнили Екатерину Варнаву с Натальей
Медицинские специалисты рассказали о вреде
Просмотреть все новости