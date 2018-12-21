Леонид Ярмольник рассказал о своей жизни в передаче «Однажды»





Например, Леонид Ярмольник рассказал, что когда-то сам факт наличия в паспорте печати об официальной регистрации брака кардинально поменял его мнение об институте семьи. Также он поделился со зрителями историей о миниатюрном этюде «Цыпленок табака» и непростом пути к всенародному признанию. Тогда именно эта работа превратила его из исполнителя второстепенных комедийных ролей в состоявшегося драматического актера, труды которого достойно оплачиваются.Кроме Леонида Ярмольника в эфире телепрограммы приняли участие Александр Беляев и оперная певица Ольга Перетятько. От известного автора метеопрогнозов зрители узнали о тяжелейших моментах в его судьбе, например, о кончине его дорогой супруги и борьбе с раком. Оперная дива рассказала о своих неудачах в личной жизни и карьере.