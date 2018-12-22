Руководство ГИБДД отказалось от идеи повторного экзамена в случае замены водительских прав





МВД РФ не планирует вносить в законодательство специальные поправки, подразумевающие сдачу теоретического экзамена Правил дорожного движения если требуется заменить водительские права. По мнению руководства Госавтоинспекции МВД, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо правовые основания для проведения данной процедуры. Раньше сообщалось, что будет введён экзамен, предусматривающий замену водительского удостоверения, вследствие истечения срока его действия. В пресс-службе отмечается, что это связано с тем, что соответствующий вопрос обсуждался представителями региональных автошкол в рамках четвёртого Конгресса автошкол России.Представители Госавтоинспекции отмечают, что предложения, которые прозвучали, являются непосредственно дискуссионными. В данном случае речь не идёт о каких-либо правовых последствиях.