АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Руководство ГИБДД отказалось от идеи повторного экзамена в случае замены водительских прав

Руководство ГИБДД отказывается проводить повторные экзамены в случае замены водительских прав. Данная информация передана пресс-службой Главного управления, которое занимается обеспечением безопасности дорожного движения.

Руководство ГИБДД отказалось от идеи повторного экзамена в случае замены водительских прав


МВД РФ не планирует вносить в законодательство специальные поправки, подразумевающие сдачу теоретического экзамена Правил дорожного движения если требуется заменить водительские права. По мнению руководства Госавтоинспекции МВД, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо правовые основания для проведения данной процедуры. Раньше сообщалось, что будет введён экзамен, предусматривающий замену водительского удостоверения, вследствие истечения срока его действия. В пресс-службе отмечается, что это связано с тем, что соответствующий вопрос обсуждался представителями региональных автошкол в рамках четвёртого Конгресса автошкол России.

Представители Госавтоинспекции отмечают, что предложения, которые прозвучали, являются непосредственно дискуссионными. В данном случае речь не идёт о каких-либо правовых последствиях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Авторы «Звездных войн» раскрыли тайну об отце
Руководство ГИБДД отказалось от идеи повторного
Эксперты составили список самых популярных
Леонид Ярмольник рассказал о своей жизни в
В России разработали лекарство для людей с
Анита Цой живет раздельно со своим супругом
Андрей Мерзликин обнародовал в Instagram фото с
У Дмитрия Маликова-младшего родилась дочь
Максим Виторган в Instagram выложил снимок без
Вера Брежнева и Константин Меладзе стали гостями
Анастасия Волочкова покорила зрителей изумрудным
Ляйсан Утяшева предстала перед подписчиками с
Ольга Бузова заболела после прогулок по зимним
Установлена прямая связь между размером клеток
Перекупщики продают билеты на концерт Аллы
Ани Лорак появилась на премьере "Лебединого
Японские ученые с помощью живой слизи смогли
Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Грановская
В МИД России прокомментировали учреждение «дня
В Сети выложили фото обновленного авто Audi A8
Банк Екатеринбурга собрал новогоднюю ёлку из 168
Экс-участница «Дома-2» Мария Смирнова попыталась
Apple собирается в следующем году возродить iPad
Кристину Орбакайте на съемках "Голубого огонька"
Создатели Стоунхенджа использовали каменные
У Захара Саленко есть собственный бизнес
Настасья Самбурская рассказала фанатам о своих
Причину сезонной депрессии объяснили схемой
Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова встретит Новый
Просмотреть все новости