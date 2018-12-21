В России разработали лекарство для людей с непереносимостью глютена





На сегодняшний день лекарство находится на стадии апробации. Такой информацией с журналистами поделился Петр Глыбочко, ректор МГМУ имени Сеченова и академик РАН.«Нам удалось создать препарат при болезни целиакии – индивидуальной непереносимости глютена. Эти таблетки уже есть, они проходят апробацию, продажи планируем начать в 2020 году», - говорится в сообщении ученого.Целиакия представляет собой наследственное заболевание, диагностируемое примерно у 1% жителей по всему миру. Его симптомом является хроническое воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника. Лечение недуга осуществляются посредством соблюдения пациентом безглютеновой диеты. В частности, из рациона исключаются мучные и колбасные изделия, а также йогурты.