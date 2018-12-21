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В России разработали лекарство для людей с непереносимостью глютена

В России медики создали лекарство, которое подойдет людям, имеющим непереносимость глютена. Препарат был разработан на базе Сеченовского университета, старт его продаж запланирован на 2020 год.
В России разработали лекарство для людей с непереносимостью глютена

На сегодняшний день лекарство находится на стадии апробации. Такой информацией с журналистами поделился Петр Глыбочко, ректор МГМУ имени Сеченова и академик РАН.

«Нам удалось создать препарат при болезни целиакии – индивидуальной непереносимости глютена. Эти таблетки уже есть, они проходят апробацию, продажи планируем начать в 2020 году», - говорится в сообщении ученого.

Целиакия представляет собой наследственное заболевание, диагностируемое примерно у 1% жителей по всему миру. Его симптомом является хроническое воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника. Лечение недуга осуществляются посредством соблюдения пациентом безглютеновой диеты. В частности, из рациона исключаются мучные и колбасные изделия, а также йогурты.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 21:00

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