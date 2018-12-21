В России разработали лекарство для людей с непереносимостью глютена
В России медики создали лекарство, которое подойдет людям, имеющим непереносимость глютена. Препарат был разработан на базе Сеченовского университета, старт его продаж запланирован на 2020 год.
На сегодняшний день лекарство находится на стадии апробации. Такой информацией с журналистами поделился Петр Глыбочко, ректор МГМУ имени Сеченова и академик РАН.
«Нам удалось создать препарат при болезни целиакии – индивидуальной непереносимости глютена. Эти таблетки уже есть, они проходят апробацию, продажи планируем начать в 2020 году», - говорится в сообщении ученого.
Целиакия представляет собой наследственное заболевание, диагностируемое примерно у 1% жителей по всему миру. Его симптомом является хроническое воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника. Лечение недуга осуществляются посредством соблюдения пациентом безглютеновой диеты. В частности, из рациона исключаются мучные и колбасные изделия, а также йогурты.
На сегодняшний день лекарство находится на стадии апробации. Такой информацией с журналистами поделился Петр Глыбочко, ректор МГМУ имени Сеченова и академик РАН.
«Нам удалось создать препарат при болезни целиакии – индивидуальной непереносимости глютена. Эти таблетки уже есть, они проходят апробацию, продажи планируем начать в 2020 году», - говорится в сообщении ученого.
Целиакия представляет собой наследственное заболевание, диагностируемое примерно у 1% жителей по всему миру. Его симптомом является хроническое воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника. Лечение недуга осуществляются посредством соблюдения пациентом безглютеновой диеты. В частности, из рациона исключаются мучные и колбасные изделия, а также йогурты.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 21:00