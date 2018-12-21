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Андрей Мерзликин обнародовал в Instagram фото с ослицей

Андрей Мерзликин обнародовал в Instagram фото, на котором он изображен рядом с ослицей. Подписчики оценили «смешную» публикацию артиста.
Андрей Мерзликин обнародовал в Instagram фото с ослицей

Знаменитость принял участие в съемках новогодней телепрограммы на киностудии Горького. Когда он приехал на место, то во дворе увидел ослицу по кличке Фиона, с которой он запечатлел себя на камеру. Андрей Мерзликин признался подписчикам, что перед Рождеством на московских улицах происходят самые неожиданные знакомства. Знаменитость шутливо отметил, что не мог пройти мимо "прекрасной дамы", которая могла тут ждать своего Шрека.

Он помог животному перейти дорогу, после чего заметил в его глазах искры радости перед грядущим праздником. Подписчики быстро отреагировали на позитивный сюжет, упомянув о любви и новой модели Лексуса. После этого они пожелали артисту счастья и творческих успехов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:47

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