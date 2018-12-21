У Дмитрия Маликова-младшего родилась дочь





Дмитрий Маликов-младший в отличие от своей звездной семьи, интересуется кулинарией и мечтает работать в ресторанном бизнесе. Время от времени юноша проводит мастер-классы для знакомых, показывает, как правильно готовить то или иное блюдо. Несмотря на разницу в возрасте, Маликов-младший дружит со многими знаменитостями, среди которых Стас Михайлов, Иосиф Пригожин, Олег Газманов. Отлично он общается с двоюродной сестрой Стефанией.Официально информация о рождении первенца у племянника знаменитого певца пока не подтверждена. Сам же Дмитрий Маликов год назад стал отцом во второй раз. Звездные супруги прибегли к услугам суррогатной матери, которая выносила для четы сына.