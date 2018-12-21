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У Дмитрия Маликова-младшего родилась дочь

Племянник певца Дмитрия Маликова, которого его сестра Инна назвала в честь брата, стал отцом. Известно, что избранница 19-летнего сына Инны Маликовой родила первенца.
У Дмитрия Маликова-младшего родилась дочь

Дмитрий Маликов-младший в отличие от своей звездной семьи, интересуется кулинарией и мечтает работать в ресторанном бизнесе. Время от времени юноша проводит мастер-классы для знакомых, показывает, как правильно готовить то или иное блюдо. Несмотря на разницу в возрасте, Маликов-младший дружит со многими знаменитостями, среди которых Стас Михайлов, Иосиф Пригожин, Олег Газманов. Отлично он общается с двоюродной сестрой Стефанией.
У Дмитрия Маликова-младшего родилась дочь

Официально информация о рождении первенца у племянника знаменитого певца пока не подтверждена. Сам же Дмитрий Маликов год назад стал отцом во второй раз. Звездные супруги прибегли к услугам суррогатной матери, которая выносила для четы сына.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:39

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