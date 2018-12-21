Анастасия Волочкова покорила зрителей изумрудным платьем во время выступления в Люберцах

Недавно Анастасии Волочковой выпала возможность порадовать своим присутствием аудиторию в Люберцах. Для такого мероприятия танцовщица подготовилась лучшим образом. Фанаты, оценивая номер артистки, заметили, что она прекрасно подчеркнула фигуру полупрозрачным ярким платьем изумрудного цвета."На редкость красиво", "Не придерешься", "Очень шикарная женщина", "Настя... тебе так очень подходят платья", "Настя талию заимела", "Красавица какая", "Настя хороша, фото замечательное", "Бесподобная", - восхищались романтическим образом почитатели балерины.Некоторые особо "наблюдательные" комментаторы все же решили обвинить Анастасию Волочкову в использовании фотошопа: "Настя... в синюшных пятнах, дряблая и рябая, а тут ацкий фотошоп, Аля музей восковых фигур мадам Тюссо", "Странно так на видео талии нет, а тут есть".