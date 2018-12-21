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Ляйсан Утяшева предстала перед подписчиками с укладкой в стиле 40-х на видео в Instagram

Ведущая проекта «Танцы» Ляйсан Утяшева, который выходит в эфир на телеканале ТНТ, предстала перед подписчиками в новом образе. В очередном видео, появившемся в ее микроблоге Instagram, она показала укладку в стиле 40-х годов.
Ляйсан Утяшева предстала перед подписчиками с укладкой в стиле 40-х на видео в Instagram

Судя по тексту поста, проект близится к концу, и в таком образе Утяшева предстанет в финале. Новый стиль супруги Павла Воли напомнил фолловерам фрагменты советского кино. На ролике Утяшева изображена с ярким макияжем и необычной прической.
В комментариях поклонники написали, что гимнастка является очень красивой и кокетливой. Однако среди подписчиков нашлись и хейтеры, заявившие, что Утяшевой не идет такой стиль.

В одном из интервью знаменитость рассказала, что в ее семье существует правило: отмечать новогодние праздники дома с детьми, несмотря на внушительные гонорары, которые предлагают организаторы. По словам ведущей, во время боя курантов необходимо находиться с родными и близкими. В связи с этим и она, и Павел Воля отказываются от выгодной подработки на корпоративах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:00

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