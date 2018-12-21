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Ани Лорак появилась на премьере "Лебединого озера" после известия о разводе

Ани Лорак появилась на премьере ледового шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро" после известия о разводе с Муратом Налчаджиоглу. Прославленная певица посетила показ масштабного мероприятия вместе со своей дочерью Софией.

Ани Лорак появилась на премьере "Лебединого озера" после известия о разводе

Экс-супруга бизнесмена Мурата Налчаджиоглу больше не грустит. Она активно проводит время с наследницей, посещая интересные новогодние проекты. На днях Ани Лорак побывала на шоу "Лебединое озеро". Для премьеры певица выбрала очень удобный и спокойный образ, состоящий из черной толстовки, темных джинсов и сапогов. Дочь звездной мамы появилась в кроссовках и объемном свитере.

На премьере можно было увидеть и других именитых гостей: Филиппа Киркорова, Ксению Бородину, Алену Водонаеву и многих других представителей российского шоу-бизнеса.

Ледовое шоу не обошлось без происшествий. Во время выступления один из главных героев "Лебединого озера" Саша Плющенко, известный многим как "Гном Гномыч" упал. Но 5-летний мальчик сумел завершить номер. Большинство зрителей уверены, что падение было частью программы, чтобы привлечь внимание аудитории.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:34

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