Ани Лорак появилась на премьере "Лебединого озера" после известия о разводе

Экс-супруга бизнесмена Мурата Налчаджиоглу больше не грустит. Она активно проводит время с наследницей, посещая интересные новогодние проекты. На днях Ани Лорак побывала на шоу "Лебединое озеро". Для премьеры певица выбрала очень удобный и спокойный образ, состоящий из черной толстовки, темных джинсов и сапогов. Дочь звездной мамы появилась в кроссовках и объемном свитере.На премьере можно было увидеть и других именитых гостей: Филиппа Киркорова, Ксению Бородину, Алену Водонаеву и многих других представителей российского шоу-бизнеса.Ледовое шоу не обошлось без происшествий. Во время выступления один из главных героев "Лебединого озера" Саша Плющенко, известный многим как "Гном Гномыч" упал. Но 5-летний мальчик сумел завершить номер. Большинство зрителей уверены, что падение было частью программы, чтобы привлечь внимание аудитории.