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Японские ученые с помощью живой слизи смогли решить сложную математическую задачу

Ученые из Японии решили сложную математическую задачу посредством живой слизи. В будущем результаты данного исследования помогут им создать аналоговые компьютеры.
Японские ученые с помощью живой слизи смогли решить сложную математическую задачу

По словам специалистов, слизевик физарум многоголовый способен максимально быстро найти корректное решение задачи коммивояжора. Ее условие заключено в поиске наиболее короткого маршрута, проходящего через несколько населенных пунктов, причем каждый из них разрешается посетить только один раз, а в конце необходимо вернуться в первоначальную точку.

Многие специалисты убеждены, что алгоритм, способный за короткое время найти точное решение при огромном массиве данных, отсутствует. В новом эксперименте японские ученые показали, что справиться с условием может обычный одноклеточный организм.

Physarum polycephalum научные сотрудники поместили внутрь уникального чипа, который сделан в виде выемки с выходящими 64 каналами. Внутри нее расположено питательное вещество, захватываемое слизевиком. Каждый из населенных пунктов представлен каналами, показывающими, каким по счету является город. При прохождении через точку А с номером три, во всех других отверстиях загорается свет, отпугивающий живое существо. За освещение в данном случае отвечает алгоритм в компьютере, куда заложены сведения о расстоянии между точками.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:25

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