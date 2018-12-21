В МИД России прокомментировали учреждение «дня Бандеры» на Украине





В Верховной Раде Украины в пятницу, 21 декабря, приняли постановление о праздниках на следующий год. В перечне числится и 110-я годовщина со дня рождения основателя запрещенной в России Верховным судом организации УПА Степана Бандеры.«Огромное сожаление вызывает отсутствие соответствующей реакции западных стран, правозащитных структур и международных организациях, которые заботятся о демократических ценностей», говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.В МИДе считают, что поклонение историческим персонажам такого рода представляет собой презрительное отношение к украинскому народу, ведь большая часть граждан отнюдь не считает Бандеру «героем».