В МИД России прокомментировали учреждение «дня Бандеры» на Украине
Представители МИД РФ прокомментировали введение на территории Украины «дня Бандеры». По словам российских властей, очень жаль, что западные страны совершенно не реагируют на действия Киева.
В Верховной Раде Украины в пятницу, 21 декабря, приняли постановление о праздниках на следующий год. В перечне числится и 110-я годовщина со дня рождения основателя запрещенной в России Верховным судом организации УПА Степана Бандеры.
«Огромное сожаление вызывает отсутствие соответствующей реакции западных стран, правозащитных структур и международных организациях, которые заботятся о демократических ценностей», говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
В МИДе считают, что поклонение историческим персонажам такого рода представляет собой презрительное отношение к украинскому народу, ведь большая часть граждан отнюдь не считает Бандеру «героем».
В Верховной Раде Украины в пятницу, 21 декабря, приняли постановление о праздниках на следующий год. В перечне числится и 110-я годовщина со дня рождения основателя запрещенной в России Верховным судом организации УПА Степана Бандеры.
«Огромное сожаление вызывает отсутствие соответствующей реакции западных стран, правозащитных структур и международных организациях, которые заботятся о демократических ценностей», говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
В МИДе считают, что поклонение историческим персонажам такого рода представляет собой презрительное отношение к украинскому народу, ведь большая часть граждан отнюдь не считает Бандеру «героем».
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:00