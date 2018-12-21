АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

В МИД России прокомментировали учреждение «дня Бандеры» на Украине

Представители МИД РФ прокомментировали введение на территории Украины «дня Бандеры». По словам российских властей, очень жаль, что западные страны совершенно не реагируют на действия Киева.
В МИД России прокомментировали учреждение «дня Бандеры» на Украине

В Верховной Раде Украины в пятницу, 21 декабря, приняли постановление о праздниках на следующий год. В перечне числится и 110-я годовщина со дня рождения основателя запрещенной в России Верховным судом организации УПА Степана Бандеры.

«Огромное сожаление вызывает отсутствие соответствующей реакции западных стран, правозащитных структур и международных организациях, которые заботятся о демократических ценностей», говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В МИДе считают, что поклонение историческим персонажам такого рода представляет собой презрительное отношение к украинскому народу, ведь большая часть граждан отнюдь не считает Бандеру «героем».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вера Брежнева и Константин Меладзе стали гостями
Анастасия Волочкова покорила зрителей изумрудным
Ляйсан Утяшева предстала перед подписчиками с
Ольга Бузова слегла с высокой температурой
Установлена прямая связь между размером клеток
Перекупщики продают билеты на концерт Аллы
Ани Лорак появилась на премьере "Лебединого
Японские ученые с помощью живой слизи смогли
Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Грановская
В МИД России прокомментировали учреждение «дня
В Сети выложили фото обновленного авто Audi A8
Банк Екатеринбурга собрал новогоднюю ёлку из 168
Экс-участница «Дома-2» Мария Смирнова попыталась
Apple собирается в следующем году возродить iPad
Кристину Орбакайте на съемках "Голубого огонька"
Создатели Стоунхенджа использовали каменные
У Захара Саленко есть собственный бизнес
Настасья Самбурская рассказала фанатам о своих
Причину сезонной депрессии объяснили схемой
Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова встретит Новый
Поклонники сравнили Екатерину Варнаву с Натальей
Медицинские специалисты рассказали о вреде
Бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова
«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили «развёл» бывшую
Очевидец заснял треугольный светящийся НЛО в
В Москве презентовали обновлённую версию
Новая девушка победителя проекта «Замуж за
Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан,
На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были
Просмотреть все новости