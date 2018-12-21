Экс-участница «Дома-2» Мария Смирнова попыталась обмануть поклонников намеком о романе с Валентином Коробковым

«Маша уже не знает, как привлечь к себе внимание после того, как покинула «Дом-2»! Ей наверно того жуткого секс-скандала мало!» - продолжают писать в Сети.

На снимке Мария смущенно опустила глаза в пол. Под публикацией длинноволосая красавица оставила довольно двусмысленную запись, в которой намекает на то, что закрутила роман с Коробковым. Впрочем, спустя несколько часов блондинка поменяла подпись.По мнению многих интернет-пользователей, Смирнова хотела обмануть их таким намеком.Нужно сказать, что когда об этой публикации и намеках бывшей участницы «Дома-2» узнал Валентин, он заявил, что даже не помнит эту девушку. Коробков объяснил, что в тот вечер, когда была сделана эта фотография, он отдыхал в ресторане в городе Санкт-Петербург со своими друзьями. За все время, которое он провел в заведении, к нему подошло примерно 50 человек, желающие сделать с ним фото.По словам героя телепроекта «Замуж за Бузову», незадолго до этого он с друзьями посетил выступление Ольги, где в его компании не было ни одной девушки. К слову, Коробков уверен, что Смирнова своими намеками и фотографией с ним хотела немного попиариться.