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Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Грановская показала в Instagram, как выглядела в 12 лет

Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Грановская показала поклонникам в Instagram, как она выглядела в 12 лет. Звезда откровенно рассказала о первой школьной популярности и связанных с ней трудностях.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Грановская показала в Instagram, как выглядела в 12 лет

Многих удивила публикация артистки, так как сложно поверить, что на архивном фото российской певице всего 12. Надежда Мейхер-Грановская запечатлена на фоне новогодней ёлки в школе. Почитатели таланта экс-участницы "ВИА Гры" отметили, что уже в юном возрасте звезда была очень красивой.

Певица призналась, что ей удалось выдержать первую школьную популярность после танго, исполненном на празднике в ЗОШ 1 Волочинска (родной город певицы). Все парни и девушки просили сделать с ней совместное фото на память. Надежда Мейхер-Грановская шутит, что эта первая слава сулила ей в будущем "бЭшену популярность".

"Да в 12 лет так выглядеть потрясно", "Вспомнилась песня "Куда уходит детство"", "Очень красивая", "А красный очень к лицу", "Ковровая дорожка", "Уже тогда отличалась от других", - осыпали Надежду Грановскую комплиментами восхищенные поклонники.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:11

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