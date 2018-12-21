Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Грановская показала в Instagram, как выглядела в 12 лет

Многих удивила публикация артистки, так как сложно поверить, что на архивном фото российской певице всего 12. Надежда Мейхер-Грановская запечатлена на фоне новогодней ёлки в школе. Почитатели таланта экс-участницы "ВИА Гры" отметили, что уже в юном возрасте звезда была очень красивой.Певица призналась, что ей удалось выдержать первую школьную популярность после танго, исполненном на празднике в ЗОШ 1 Волочинска (родной город певицы). Все парни и девушки просили сделать с ней совместное фото на память. Надежда Мейхер-Грановская шутит, что эта первая слава сулила ей в будущем "бЭшену популярность"."Да в 12 лет так выглядеть потрясно", "Вспомнилась песня "Куда уходит детство"", "Очень красивая", "А красный очень к лицу", "Ковровая дорожка", "Уже тогда отличалась от других", - осыпали Надежду Грановскую комплиментами восхищенные поклонники.