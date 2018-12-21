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В Сети выложили фото обновленного авто Audi A8 Avant

Специалисты ателье Castagna Milano выложили в Сети фото обновленного авто Audi A8 Avant. Транспортное средство оснащается мощным силовым агрегатом W12.

В Сети выложили фото обновленного авто Audi A8 Avant


Версия создана на базе предшествующего аналога 2014 модельного года. A8 Avant отличается новой линией крыши и рядом элементов, которые позаимствованы у семейства Allroad. Автомобиль наделили рейлингами серебристой расцветки, а также пластиковой черной облицовкой порогов, колесных арок. Итальянские тюнера добавили на бампер внедорожного универсала алюминиевые элементы. Согласно предположениям экспертов, авторы проекта позиционируют версию, как седан.

Проект по улучшению версии Audi A8 Avant пребывает пока на начальном этапе. Транспортное средство оснащается 6,3-литровым силовым агрегатом на 493 лошадиные силы. Специалисты компании при сборке авто применяли алюминиевые элементы. Чтобы продлить крышу, итальянские тюнеры собираются воспользоваться углеволокном.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:53

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