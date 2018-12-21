У Захара Саленко есть собственный бизнес

«У Саленко никогда не было женщин в возрасте! Он всегда занимался бизнесом, поэтому Фрост врет! Сначала Захар занимался грузоперевозками, потом торговлей, а недавно открыл ювелирную мастерскую!» - заявил Сахнов.





Несколько недель назад наш портал уже писал о том, что бывшая возлюбленная Захара – Валерия Фрост, расставшись с парнем, принялась во всеуслышание заявлять о том, что Саленко не умеет работать, поэтому просто-таки убеждена в том, что он занимается эскортом.Тогда Валерия подчеркнула, что Захар не просто так находится на телепроекте «Дом-2», а просто хочет провести зимнее время в теплых краях и стать еще больше популярным в социальных сетях.По словам Фрост, после того, как Саленко покинул Периметр, он говорил ей о том, что задумывается устроиться работать в эскорт, где ему придется сопровождать богатых престарелых женщин на различные мероприятия за хорошее денежное вознаграждение.Только вот несколько часов назад Даниил Сахнов поспешил опровергнуть все заявления бывшей избранницы Захара. Участник «Дома-2» заявил, что Саленко никогда даже не задумывался о том, чтобы зарабатывать себе на жизнь эскортом, так как у него есть собственный бизнес.По словам Даниила, он очень хорошо общается с Захаром и знает, чем парень занимался, когда находился за Периметром и даже знает, сколько у него было девушек после Валерии.