АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

У Захара Саленко есть собственный бизнес

Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Захар Саленко оказался талантливым бизнесменом.

Несколько недель назад наш портал уже писал о том, что бывшая возлюбленная Захара – Валерия Фрост, расставшись с парнем, принялась во всеуслышание заявлять о том, что Саленко не умеет работать, поэтому просто-таки убеждена в том, что он занимается эскортом.

У Захара Саленко есть собственный бизнес

Тогда Валерия подчеркнула, что Захар не просто так находится на телепроекте «Дом-2», а просто хочет провести зимнее время в теплых краях и стать еще больше популярным в социальных сетях.

По словам Фрост, после того, как Саленко покинул Периметр, он говорил ей о том, что задумывается устроиться работать в эскорт, где ему придется сопровождать богатых престарелых женщин на различные мероприятия за хорошее денежное вознаграждение.

Только вот несколько часов назад Даниил Сахнов поспешил опровергнуть все заявления бывшей избранницы Захара. Участник «Дома-2» заявил, что Саленко никогда даже не задумывался о том, чтобы зарабатывать себе на жизнь эскортом, так как у него есть собственный бизнес.

У Захара Саленко есть собственный бизнес

По словам Даниила, он очень хорошо общается с Захаром и знает, чем парень занимался, когда находился за Периметром и даже знает, сколько у него было девушек после Валерии.

«У Саленко никогда не было женщин в возрасте! Он всегда занимался бизнесом, поэтому Фрост врет! Сначала Захар занимался грузоперевозками, потом торговлей, а недавно открыл ювелирную мастерскую!» - заявил Сахнов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В МИД России прокомментировали учреждение «дня
В Сети выложили фото обновленного авто Audi A8
Банк Екатеринбурга собрал новогоднюю ёлку из 168
Экс-участница «Дома-2» Мария Смирнова попыталась
Apple собирается в следующем году возродить iPad
Кристину Орбакайте на съемках "Голубого огонька"
Создатели Стоунхенджа использовали каменные
У Захара Саленко есть собственный бизнес
Настасья Самбурская рассказала фанатам о своих
Причину сезонной депрессии объяснили схемой
Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова встретит Новый
Поклонники сравнили Екатерину Варнаву с Натальей
Медицинские специалисты рассказали о вреде
Бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова
«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили «развёл» бывшую
Очевидец заснял треугольный светящийся НЛО в
В Москве презентовали обновлённую версию
Новая девушка победителя проекта «Замуж за
Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан,
На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были
Учёные: Стресс и печаль приводят к воспалительным
Скончался режиссер телевизионной программы
Пелагея впервые за долгое время появилась на
Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на
Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа
Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи
Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото
Учёные нашли родину аборигенов по анализу ДНК
Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй
Просмотреть все новости