Кристину Орбакайте на съемках "Голубого огонька" поклонники сравнили с Пугачевой
Российскую певицу Кристину Орбакайте на съемках "Голубого огонька" поклонники сравнили с Аллой Пугачевой. Звезда показала в Instagram, как проходит подготовка к одному из главных новогодних проектов. Улыбка 47-летней артистки очень напомнила фанатам Примадонну.
Кристина Орбакайте с возрастом становится больше похожей на знаменитую родительницу - Аллу Борисовну. К такому выводу пришли большинство почитателей творчества поп-дивы после того, как она опубликовала в Instagram новый снимок, где позирует на фоне красиво украшенной новогодней елки.
Исполнительница посоветовала фолловерам настраиваться на новогоднее настроение. Многочисленные фанаты принялись писать массу комплиментов в адрес любимой звезды, удивляясь как ей удается выглядеть моложе своих лет: "Красотка, смотреть на тебя одно удовольствие", "Красавица и великолепная девушка Кристина!", "Улыбка как у мамы", "Хорошо выглядите", "Великолепная", "Так на маму похожа", "Всегда с изюминкой".
Кристина Орбакайте с возрастом становится больше похожей на знаменитую родительницу - Аллу Борисовну. К такому выводу пришли большинство почитателей творчества поп-дивы после того, как она опубликовала в Instagram новый снимок, где позирует на фоне красиво украшенной новогодней елки.
Исполнительница посоветовала фолловерам настраиваться на новогоднее настроение. Многочисленные фанаты принялись писать массу комплиментов в адрес любимой звезды, удивляясь как ей удается выглядеть моложе своих лет: "Красотка, смотреть на тебя одно удовольствие", "Красавица и великолепная девушка Кристина!", "Улыбка как у мамы", "Хорошо выглядите", "Великолепная", "Так на маму похожа", "Всегда с изюминкой".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:28