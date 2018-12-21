Кристину Орбакайте на съемках "Голубого огонька" поклонники сравнили с Пугачевой

Кристина Орбакайте с возрастом становится больше похожей на знаменитую родительницу - Аллу Борисовну. К такому выводу пришли большинство почитателей творчества поп-дивы после того, как она опубликовала в Instagram новый снимок, где позирует на фоне красиво украшенной новогодней елки.Исполнительница посоветовала фолловерам настраиваться на новогоднее настроение. Многочисленные фанаты принялись писать массу комплиментов в адрес любимой звезды, удивляясь как ей удается выглядеть моложе своих лет: "Красотка, смотреть на тебя одно удовольствие", "Красавица и великолепная девушка Кристина!", "Улыбка как у мамы", "Хорошо выглядите", "Великолепная", "Так на маму похожа", "Всегда с изюминкой".