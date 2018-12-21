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Apple собирается в следующем году возродить iPad mini

Apple в следующем году планирует возродить iPad mini. Речь идёт о следующей генерации компактного планшета. Модель начнут массово производить в конце декабря.

Apple собирается в следующем году возродить iPad mini


Таким образом «яблочники» планируют справиться с общим уменьшением продаж своих планшетов. Специалисты Apple не обновляли 7,9-дюймовую компактную версию планшета ещё с 2015 года. В марте прошлого года цена устройства упала до $399. Речь идет о версии с ПЗУ на 128 ГБ. Ранее сообщалось, что iPad mini 5 будет оснащаться удешевлённым дисплеем, а также обновлённым процессором.

Китайскими источниками сообщается информация касательно грядущего выпуска новой версии недорого iPad. Производители вместо модели на 9.7 дюймов представят десятидюймовую модификацию, у которой рамки дисплея будут более тонкими. Скорее всего, цена на устройство останется прежней.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:39

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