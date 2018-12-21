Apple собирается в следующем году возродить iPad mini
Apple в следующем году планирует возродить iPad mini. Речь идёт о следующей генерации компактного планшета. Модель начнут массово производить в конце декабря.
Таким образом «яблочники» планируют справиться с общим уменьшением продаж своих планшетов. Специалисты Apple не обновляли 7,9-дюймовую компактную версию планшета ещё с 2015 года. В марте прошлого года цена устройства упала до $399. Речь идет о версии с ПЗУ на 128 ГБ. Ранее сообщалось, что iPad mini 5 будет оснащаться удешевлённым дисплеем, а также обновлённым процессором.
Китайскими источниками сообщается информация касательно грядущего выпуска новой версии недорого iPad. Производители вместо модели на 9.7 дюймов представят десятидюймовую модификацию, у которой рамки дисплея будут более тонкими. Скорее всего, цена на устройство останется прежней.
Таким образом «яблочники» планируют справиться с общим уменьшением продаж своих планшетов. Специалисты Apple не обновляли 7,9-дюймовую компактную версию планшета ещё с 2015 года. В марте прошлого года цена устройства упала до $399. Речь идет о версии с ПЗУ на 128 ГБ. Ранее сообщалось, что iPad mini 5 будет оснащаться удешевлённым дисплеем, а также обновлённым процессором.
Китайскими источниками сообщается информация касательно грядущего выпуска новой версии недорого iPad. Производители вместо модели на 9.7 дюймов представят десятидюймовую модификацию, у которой рамки дисплея будут более тонкими. Скорее всего, цена на устройство останется прежней.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:39