АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Создатели Стоунхенджа использовали каменные цилиндры вместо рулетки

Создатели Стоунхенджа использовали каменные цилиндры вместо измерительной рулетки, считают археологи. Эталонные окружности помогали подбирать камни нужного веса и размера.
Создатели Стоунхенджа использовали каменные цилиндры вместо рулетки

Как пишет Daily Mail, учёные нашли объяснение трём найденным цилиндрам, захороненным 4 тысячи лет назад вместе с телом ребёнка. Обнаружили артефакты с геометрической резьбой ещё в 1889 году, однако до нынешнего дня им отводилась лишь декоративная функция. Профессора Майк Паркер Пирсон и Эндрю Чемберлен из Лондонского колледжа и Манчестерского университета предложили новую гипотезу, связанную со Стоунхенджем.

Археологи измерили окружность всех цилиндров, которая является кратной 0,322 м. Если намотать на все фигуры нитку несколько раз, выйдет 3,22 метра. При этом нужно учитывать размеры каждого цилиндра.

Профессора считают, что такой метод помогал людям каменного века планировать строение кругов из монолитов. 5 тысяч лет назад простые вычисления позволили возвести Стоунхендж. Учёные отметили, что версия едва ли будет принята всем научным миром.
Создатели Стоунхенджа использовали каменные цилиндры вместо рулетки

Тем не менее, древние люди не были столь глупы, чтобы передвигать монолиты с места на место, пока они не встанут в нужное положение. Таким образом, первыми измерительными инструментами могли быть подобные цилиндры.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В МИД России прокомментировали учреждение «дня
В Сети выложили фото обновленного авто Audi A8
Банк Екатеринбурга собрал новогоднюю ёлку из 168
Экс-участница «Дома-2» Мария Смирнова попыталась
Apple собирается в следующем году возродить iPad
Кристину Орбакайте на съемках "Голубого огонька"
Создатели Стоунхенджа использовали каменные
У Захара Саленко есть собственный бизнес
Настасья Самбурская рассказала фанатам о своих
Причину сезонной депрессии объяснили схемой
Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова встретит Новый
Поклонники сравнили Екатерину Варнаву с Натальей
Медицинские специалисты рассказали о вреде
Бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова
«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили «развёл» бывшую
Очевидец заснял треугольный светящийся НЛО в
В Москве презентовали обновлённую версию
Новая девушка победителя проекта «Замуж за
Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан,
На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были
Учёные: Стресс и печаль приводят к воспалительным
Скончался режиссер телевизионной программы
Пелагея впервые за долгое время появилась на
Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на
Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа
Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи
Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото
Учёные нашли родину аборигенов по анализу ДНК
Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй
Просмотреть все новости