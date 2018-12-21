Создатели Стоунхенджа использовали каменные цилиндры вместо рулетки





Как пишет Daily Mail, учёные нашли объяснение трём найденным цилиндрам, захороненным 4 тысячи лет назад вместе с телом ребёнка. Обнаружили артефакты с геометрической резьбой ещё в 1889 году, однако до нынешнего дня им отводилась лишь декоративная функция. Профессора Майк Паркер Пирсон и Эндрю Чемберлен из Лондонского колледжа и Манчестерского университета предложили новую гипотезу, связанную со Стоунхенджем.Археологи измерили окружность всех цилиндров, которая является кратной 0,322 м. Если намотать на все фигуры нитку несколько раз, выйдет 3,22 метра. При этом нужно учитывать размеры каждого цилиндра.Профессора считают, что такой метод помогал людям каменного века планировать строение кругов из монолитов. 5 тысяч лет назад простые вычисления позволили возвести Стоунхендж. Учёные отметили, что версия едва ли будет принята всем научным миром.Тем не менее, древние люди не были столь глупы, чтобы передвигать монолиты с места на место, пока они не встанут в нужное положение. Таким образом, первыми измерительными инструментами могли быть подобные цилиндры.