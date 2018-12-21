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Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова встретит Новый 2019 год с бывшим участником проекта Сергеем

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова проведет новогодние праздники в объятиях бывшего участника проекта Сергея Кучерова.

Не секрет, что для Ефременковой это будет уже третий Новый год, который она встречает на телестройке «Дом-2».

Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова встретит Новый 2019 год с бывшим участником проекта Сергеем

Ребятам, которые находятся на телепроекте, как и остальным жителям Земли, уже не терпится встретить Новый 2019 год. Юлия является одной из самых высокомерных и известных экс-участниц «Дома-2», которую не так давно было переквалифицировано в телеведущую.

Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с новой ведущей реалити-шоу, в котором девушка рассказала, с кем она планирует провести все новогодние праздники. По словам Ефременковой, встречать бой курантов она будет со своим возлюбленным Сергеем Кучеровым.

«Для нас это третий Новый год» - подчеркнула Юлия.


Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова встретит Новый 2019 год с бывшим участником проекта Сергеем

Оказывается, что первый Новый год Ефременкова и Кучеров встречали просто в компании, так как тогда еще не были парой. В текущем году Сергей и Юлия решили не изменять традициям и под бой курантов быть вместе, чему безумно счастлива ведущая «Дома-2».

Также Ефременкова указала на то, что никогда не забудет, как она встретила Новый 2016 год, ведь тогда, как раз в канун самого волшебного праздника, она появилась в Периметре и стала его частью.

К слову, 2019 год Юлия и Сергей будут встречать на Сейшельских островах, что сначала очень расстроило девушку, ведь для нее Новый год, как и для всех, ассоциируется с елкой, снегом и салатом оливье.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:49

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