АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Настасья Самбурская рассказала фанатам о своих слезах из-за предательства любимого человека

Звезда "Универа" Настасья Самбурская рассказала фанатам в Instagram о своих слезах из-за предательства любимого человека. Свои слова знаменитость подтвердила снимком, где она и её подруга позируют заплаканными перед камерой.

Настасья Самбурская рассказала фанатам о своих слезах из-за предательства любимого человека

Артистка в последнее время стала больше доверять своим поклонникам. Недавно Настасья Самбурская откровенно рассказала общественности, как тяжело ей было перенести предательство избранника. Звезда поместила в Instagram снимок, где она позирует не в образе эффектной и стильной брюнетки, а заплаканной с размазанной тушью жертвы обмана возлюбленного.

Настасья Самбурская написала, что в таком виде вместе с заплаканной подругой Натальей Рудовой, у которой произошёл аналогичный случай, она решила сфотографироваться для того, чтобы помнить и никогда больше не совершать подобных ошибок. Звезды пообещали друг другу больше никогда не возвращаться к тем, кто их недостоин.

По мнению телезвезды, фото достойно быть в ленте, несмотря на отсутствие фотошопов и фильтров. Фанаты оценили публикацию известной актрисы и признались, что удивились печальному снимку, так как не ожидали, что такая веселая и жизнерадостная особа как Самбурская может плакать.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В МИД России прокомментировали учреждение «дня
В Сети выложили фото обновленного авто Audi A8
Банк Екатеринбурга собрал новогоднюю ёлку из 168
Экс-участница «Дома-2» Мария Смирнова попыталась
Apple собирается в следующем году возродить iPad
Кристину Орбакайте на съемках "Голубого огонька"
Создатели Стоунхенджа использовали каменные
У Захара Саленко есть собственный бизнес
Настасья Самбурская рассказала фанатам о своих
Причину сезонной депрессии объяснили схемой
Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова встретит Новый
Поклонники сравнили Екатерину Варнаву с Натальей
Медицинские специалисты рассказали о вреде
Бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова
«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили «развёл» бывшую
Очевидец заснял треугольный светящийся НЛО в
В Москве презентовали обновлённую версию
Новая девушка победителя проекта «Замуж за
Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан,
На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были
Учёные: Стресс и печаль приводят к воспалительным
Скончался режиссер телевизионной программы
Пелагея впервые за долгое время появилась на
Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на
Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа
Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи
Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото
Учёные нашли родину аборигенов по анализу ДНК
Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй
Просмотреть все новости