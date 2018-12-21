Настасья Самбурская рассказала фанатам о своих слезах из-за предательства любимого человека

Артистка в последнее время стала больше доверять своим поклонникам. Недавно Настасья Самбурская откровенно рассказала общественности, как тяжело ей было перенести предательство избранника. Звезда поместила в Instagram снимок, где она позирует не в образе эффектной и стильной брюнетки, а заплаканной с размазанной тушью жертвы обмана возлюбленного.Настасья Самбурская написала, что в таком виде вместе с заплаканной подругой Натальей Рудовой, у которой произошёл аналогичный случай, она решила сфотографироваться для того, чтобы помнить и никогда больше не совершать подобных ошибок. Звезды пообещали друг другу больше никогда не возвращаться к тем, кто их недостоин.По мнению телезвезды, фото достойно быть в ленте, несмотря на отсутствие фотошопов и фильтров. Фанаты оценили публикацию известной актрисы и признались, что удивились печальному снимку, так как не ожидали, что такая веселая и жизнерадостная особа как Самбурская может плакать.