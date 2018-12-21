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Поклонники сравнили Екатерину Варнаву с Натальей Орейро после просмотра фото в Instagram

Екатерина Варнава часто радует поклонников своими фотосессиями, позируя перед камерой в провокационных образах. Они сравнили артистку с Натальей Орейро после просмотра нового фото в Instagram.
Поклонники сравнили Екатерину Варнаву с Натальей Орейро после просмотра фото в Instagram

Знаменитость надела красное воздушное платье, после чего с очаровательной улыбкой стояла возле зеркал, приподняв изящную ногу в туфлях на каблуке. Столь пикантная поза Екатерины Варнавы сразу напомнила подписчикам лирическую композицию Натальи Орейро “Cambio dolor”.
Поклонники сравнили Екатерину Варнаву с Натальей Орейро после просмотра фото в Instagram

В видео аргентинская звезда тоже показала похожий наряд белого цвета, но фанаты были в восторге от внешнего вида своего кумира, признавшись, что сами стали напевать слова хита. Пользователи Сети написали в комментариях: “ Ну хороша ведь!!!! Грациозная кошка!!!!», «На мак похожа. Очень красиво смотрится”, после чего пожелали Варнаве счастья и творческих успехов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:46

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