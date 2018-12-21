АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова увольняют из «Локомотива»

Бывшему супругу популярной певицы и известной ведущей Ольги Бузовой - Дмитрию Тарасову уже 31 год.

Полузащитник «Локомотива» уже давно подумывает, куда ему перейти из такого топового клуба, ведь годы уже не те и место в основном составе для Дмитрия давно закрыто. Не всегда он появляется в заявке и даже в качестве запасных.

Бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова увольняют из «Локомотива»

Недавно уже ходили сплетни, что спортсмен потерял место в составе «железнодорожников». Правда, это были лишь слухи и Тарасов продолжил играть в «Локомотиве».

И вот спортивный портал сообщает, что время Дмитрия в команде Юрия Павловича Сёмина закончено. По информации инсайдеров, увольняют не только Дмитрия Тарасова но и генерального директора клуба Илью Геркуса.

Бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова увольняют из «Локомотива»

Надо думать, что карьера популярного игрока на закате и после менее популярного клуба Дмитрию нужно вообще сменить сферу работы. Правда, возможно, что он останется в футболе и продолжит карьеру в качестве тренера.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В МИД России прокомментировали учреждение «дня
В Сети выложили фото обновленного авто Audi A8
Банк Екатеринбурга собрал новогоднюю ёлку из 168
Экс-участница «Дома-2» Мария Смирнова попыталась
Apple собирается в следующем году возродить iPad
Кристину Орбакайте на съемках "Голубого огонька"
Создатели Стоунхенджа использовали каменные
У Захара Саленко есть собственный бизнес
Настасья Самбурская рассказала фанатам о своих
Причину сезонной депрессии объяснили схемой
Бейонсе опубликовала в Сети снимки своих
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова встретит Новый
Поклонники сравнили Екатерину Варнаву с Натальей
Медицинские специалисты рассказали о вреде
Бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова
«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили «развёл» бывшую
Очевидец заснял треугольный светящийся НЛО в
В Москве презентовали обновлённую версию
Новая девушка победителя проекта «Замуж за
Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан,
На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были
Учёные: Стресс и печаль приводят к воспалительным
Скончался режиссер телевизионной программы
Пелагея впервые за долгое время появилась на
Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на
Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа
Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи
Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото
Учёные нашли родину аборигенов по анализу ДНК
Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй
Просмотреть все новости