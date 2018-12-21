Бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова увольняют из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» уже давно подумывает, куда ему перейти из такого топового клуба, ведь годы уже не те и место в основном составе для Дмитрия давно закрыто. Не всегда он появляется в заявке и даже в качестве запасных.Недавно уже ходили сплетни, что спортсмен потерял место в составе «железнодорожников». Правда, это были лишь слухи и Тарасов продолжил играть в «Локомотиве».И вот спортивный портал сообщает, что время Дмитрия в команде Юрия Павловича Сёмина закончено. По информации инсайдеров, увольняют не только Дмитрия Тарасова но и генерального директора клуба Илью Геркуса.Надо думать, что карьера популярного игрока на закате и после менее популярного клуба Дмитрию нужно вообще сменить сферу работы. Правда, возможно, что он останется в футболе и продолжит карьеру в качестве тренера.