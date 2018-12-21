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«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили «развёл» бывшую девушку на деньги

Участника реалити-шоу «Дом-2» Арсэна Одзелашвили обвинили в мошенничестве.

На днях в социальной сети появилось довольно интересная информация о прошлой жизни Арсэна. Выяснилось, что молодой человек на протяжении уже нескольких лет не возвращает экс-избраннице огромную сумму денег, взятую у девушки в долг.

«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили «развёл» бывшую девушку на деньги

Нашим журналистам удалось выяснить, что распространил эту информацию по Интернету один из знакомых Одзелашвили. Мужчина заявил, что уже более пяти лет участник «Дома-2» не отдает бывшей пассии долг.

Оказывается, что Арсэн, когда еще находился в своем родном городе Ноябрьск, взял в сообществе ВДВ в долг сто тысяч рублей, заявив, что деньги нужны для его мамы. Когда Одзелашвили попросили вернуть долг, он ответил, что у него нет таких денег, поэтому выплатить задолженность ему помогла его тогда еще любимая девушка.

«Анастасии (бывшей избраннице Арсэна) пришлось взять кредит, а после этого кредита, ей пришлось снова обращаться в банк за деньгами» - сообщает знакомый звезды реалити-шоу «Дом-2».


«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили «развёл» бывшую девушку на деньги

Также выяснилось, что не только Одзелашвили обвиняют в мошенничестве, но и его родительницу. По словам знакомого Арсэна, женщина якобы попросила у мамы Анастасии одолжить ей денег на свадьбу, после чего буквально сразу же уехала из города и сменила номер телефона.

К слову, на днях стало известно, что у участника «Дома-2» есть ребенок. Четыре года назад та самая бывшая возлюбленная Арсэна родила от него мальчика.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:31

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