«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили «развёл» бывшую девушку на деньги

«Анастасии (бывшей избраннице Арсэна) пришлось взять кредит, а после этого кредита, ей пришлось снова обращаться в банк за деньгами» - сообщает знакомый звезды реалити-шоу «Дом-2».





На днях в социальной сети появилось довольно интересная информация о прошлой жизни Арсэна. Выяснилось, что молодой человек на протяжении уже нескольких лет не возвращает экс-избраннице огромную сумму денег, взятую у девушки в долг.Нашим журналистам удалось выяснить, что распространил эту информацию по Интернету один из знакомых Одзелашвили. Мужчина заявил, что уже более пяти лет участник «Дома-2» не отдает бывшей пассии долг.Оказывается, что Арсэн, когда еще находился в своем родном городе Ноябрьск, взял в сообществе ВДВ в долг сто тысяч рублей, заявив, что деньги нужны для его мамы. Когда Одзелашвили попросили вернуть долг, он ответил, что у него нет таких денег, поэтому выплатить задолженность ему помогла его тогда еще любимая девушка.Также выяснилось, что не только Одзелашвили обвиняют в мошенничестве, но и его родительницу. По словам знакомого Арсэна, женщина якобы попросила у мамы Анастасии одолжить ей денег на свадьбу, после чего буквально сразу же уехала из города и сменила номер телефона.К слову, на днях стало известно, что у участника «Дома-2» есть ребенок. Четыре года назад та самая бывшая возлюбленная Арсэна родила от него мальчика.