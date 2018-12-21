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Причину сезонной депрессии объяснили схемой строения мозга

Причину сезонной депрессии учёные объяснили схемой строения мозга и её связью с фоторецепторами. Получая меньше света, глаза человека дают реакцию, приводящую к плохому настроению.
Причину сезонной депрессии объяснили схемой строения мозга

Сотрудники Университета Брауна рассказали о многолетнем исследовании, которое доказало связь работы фоторецепторов и схемы мозга с сезонной депрессией. С 2000-го года научные специалисты пытались понять, почему каждый пятый человек чувствует на себе негативные последствия смены длительности светового дня. Как выяснилось, в сетчатке глаза, помимо известных фоторецепторов, присутствуют светочувствительные клетки, которые соединены с особыми областями головного мозга.

Когда осенью день становится короче, данные рецепторы начитают передавать сигналы по определённой схеме. В мозгу активируются зоны, отвечающие за депрессивное подавленное состояние. Джером Сейнс, проводивший исследование, видит в такой деятельности клеток причину аффективных сезонных расстройств.

Ранее учёными проводился схожий эксперимент, обнаруживший аналогичную особенность у мышей. Саммер Хаттер, чьё предположение о связи между депрессией и восприятием света отвергало большинство коллег, отметил, что нахождение нового типа фоторецепторов делает причину сезонной тоски полностью объективной и связанной с биологией.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00

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