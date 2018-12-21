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«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса
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«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

Почти все современные звёзды шоу-бизнеса стараются подстраховаться на случай снижения популярности и обеспечить себя дополнительным доходом – помимо гастрольной или актёрской деятельности. Одни артисты это скрывают, другие не видят в этом ничего предосудительного. Но рано или поздно всё тайное становится явным, а потому невольно возникает вопрос о мотивах сокрытия такой информации.
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

В данной подборке речь пойдёт об отечественных и зарубежных знаменитостях, владеющих успешным бизнесом. Причём сфера их предпринимательской деятельности – самая разнообразная.

Ресторанный бизнес
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

Такая деятельность в виде дополнительного дохода свойственна многим знаменитостям. Так, Иван Ургант и Александр Цекало занимаются открытием по стране ресторанов европейской кухни. Один из них – элитный «The Сад» в самом центре столицы, более похожий не на заведение общепита, а на оранжерею.

Стас Костюшкин открыл сеть кофеен «Пышка da Pudra», в которых посетителей угощают пухлыми круглыми булочка, приготавливаемыми по той самой знаменитой ленинградской рецептуре.

Ксения Собчак является владелицей кафе-кондитерской «Бублик», предлагающей покупателям хлебобулочную продукцию по вполне демократичной стоимости.

Экс-участник «Руки вверх!» Сергей Жуков и его жена Регина Бурд из группы «Сливки», кроме эстрадных выступлений, занимаются семейным бизнесом. Супруги «сделали ставку» на сладкоежек и открыли сеть кондитерских Cupcake Story.
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

Отличился оригинальностью певец Сергей Лазарев, открывший кондитерскую для «братьев наших меньших», а именно – для собак. Если владелец животного-компаньона пожелает поощрить его за верную службу чем-то особо вкусным, он сможет устроить питомцу праздник, заказав «собачий» торт, изготовленный, конечно же, из высокосортного мяса.
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

Причём артист сам додумался до такой затеи, а затем успешно её реализовал.

Строительство
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

Валерий Меладзе не раз заявлял, что не считает увлечение музыкой способным прокормить его семью. Для того чтобы обеспечить себе более стабильный доход, артист пробовал себя в разных сферах бизнеса. Банковское дело у него не пошло, потому он остановил свой выбор на строительной отрасли.

Данный бизнес – «правильный», а реставраторство – «баловство», считает певец. Причём всю работу он доверил надёжным профессионалам, поскольку уследить за всем у него не имеется достаточно времени.

Писательство
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

Это достаточно распространённый род деятельности среди современных звёзд. Так, вокалистка Анна Седокова в своей книге «Искусство соблазнения» решила помочь поклонницам стать уверенными и влюбить в себя объект своего обожания.

Ксения Бородина в своей книге «Законы любви» рассказала читательницам о том, как найти свою половинку и сохранить отношения. Её коллега по телестройке Ольга Бузова явила миру несколько произведений, среди них – «Дело в шпильке: советы стильной блондинки», написанное ещё до ошеломительного успеха артистки, ныне уже сменившей цвет волос.
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

«Энциклопедия лоха» Ксении Собчак в своё время вызвала неоднозначную реакцию со стороны читателей. В своём литературном творении светская львица в свойственной ей манере «крепкого словца» представила собственную классификацию данной категории людей, не забыв наглядно проиллюстрировать её примерами из шоу-бизнеса. Одним из «не лохов», по мнению медийной персоны, является шоумен Иван Ургант.
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

Одной из самых «звёздных» писательниц можно назвать американскую певицу и актрису Мадонну. Ею были выпущены пять сказок для детей, которые переводились на 40 языков и издавались в 110 государствах.

Мир моды
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

И хотя едва ли не каждая вторая звезда желала бы поставить галочку около данного пункта, далеко не всем удаётся реально преуспеть в данном деле. Однако в числе последних нет «экс-перчинки» Виктории Бекхэм – успешная бизнес-леди настолько поглощена своим бизнесом, что даже отказалась от предложения воссоединиться с остальными четырьмя участницами популярной некогда музыкальной группы Spice Girls для концертного выступления, запланированного на лето 2019 года. И пока вокальный коллектив готовится к мероприятию без одной участницы, та, в свою очередь, продолжает укреплять собственную модную империю, которая только за первые два года существования принесла своей владелице порядка $100 000 000.

Креативный подход
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

Звезды – личности творческие, и именно так некоторые из них подходят к предпринимательской деятельности. Брэд Питт, к примеру, любит создавать авторские коллекции мебели, в изготовлении которой использует дерево, металл, стекло и кожу. Стоимость одного такого предмета интерьера стартует от $30 000.
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

Григорий Лепс, наряду с пением, получает доход от открытой им оптики, где, помимо обычных моделей, продаются и его авторские экземпляры.

Эммануил Виторган является владельцем химчистки с двусмысленным рекламным слоганом, придуманным им самим, – «Обчистим всю Россию!».
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса

Кроме того, свои салоны красоты имеются у музпродюсера Яны Рудковской и певицы Наташи Королёвой. Исполнительница Ирина Салтыкова чаще занимается собственной маркой одежды, чем выступает с концертами. Ксения Собчак – владелица многочисленных московских ресторанов. Она обладает пакетом акций «Евросети», а ещё она баллотировалась на пост госглавы РФ. Джастин Тимберлейк, помимо ресторанов, линии одежды и гольф-клуба, имеет также несколько социальных сетей. Актёр Эштон Катчер дополнительно зарабатывает, управляя крупными онлайн-компаниями и проводя инвестирование ИТ-новшеств Сети.

Данный перечень можно было бы продолжать. И судить знаменитостей, желающих дополнительно подзаработать, нет оснований, а потому вопрос, почему некоторые из них скрывают свой бизнес, остаётся неясным.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Вчера, 17:09

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