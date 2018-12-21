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Новая девушка победителя проекта «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева – Алла очень похожа на Ольгу Бузову

Новая возлюбленная Дениса Лебедева – Алла Лагутина вылитая Ольга Бузова, уверены интернет-пользователи.

Не так давно Лебедев во всеуслышание заявил, что начал встречаться с участницей телепроекта «Холостяк», которая, по его словам, зажгла в нем «ту самую искру», о которой он так давно мечтал. Впрочем, многочисленные фолловеры уверены, что Денис на самом деле еще влюблен в Бузову и просто хочет, чтобы она его приревновала.

Новая девушка победителя проекта «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева – Алла очень похожа на Ольгу Бузову

На днях сыровар из Суздаля разместил у себя на страничке в Instagram свежую фотографию с новой пассией, на которой хорошо видно, что Алла очень похожа на новоиспеченную артистку. По мнению пользователей Сети, все это не просто так.

У Лагутиной и Бузовой тот же типаж внешности, тот же цвет волос и даже длинна локонов идентична. Только вот 29-летняя модель моложе 32-летней ведущей «Дома-2» на несколько лет, что убеждены читатели тоже неспроста.

Новая девушка победителя проекта «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева – Алла очень похожа на Ольгу Бузову

«А вам не кажется, что Лагутина и Бузова как две капли воды походи друг на друга? Лебедев, чувствую, еще долго не даст Ольге спокойно жить! Кто знает, возможно, Оля все-таки простит его..хотя, не уверена!» - продолжают писать в Сети.

К слову, многие интернет-пользователи считают Лагутину все-таки чуточку симпатичнее Бузовой. Во всяком случае, недоброжелатели не упустили возможности указать поющей телеведущей на этот факт. По словам злопыхателей, Алла в своем возрасте еще может похвастаться своей природной красотой, а вот Ольга - уже нет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:09

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