Новая девушка победителя проекта «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева – Алла очень похожа на Ольгу Бузову
Новая возлюбленная Дениса Лебедева – Алла Лагутина вылитая Ольга Бузова, уверены интернет-пользователи.
Не так давно Лебедев во всеуслышание заявил, что начал встречаться с участницей телепроекта «Холостяк», которая, по его словам, зажгла в нем «ту самую искру», о которой он так давно мечтал. Впрочем, многочисленные фолловеры уверены, что Денис на самом деле еще влюблен в Бузову и просто хочет, чтобы она его приревновала.
На днях сыровар из Суздаля разместил у себя на страничке в Instagram свежую фотографию с новой пассией, на которой хорошо видно, что Алла очень похожа на новоиспеченную артистку. По мнению пользователей Сети, все это не просто так.
У Лагутиной и Бузовой тот же типаж внешности, тот же цвет волос и даже длинна локонов идентична. Только вот 29-летняя модель моложе 32-летней ведущей «Дома-2» на несколько лет, что убеждены читатели тоже неспроста.
К слову, многие интернет-пользователи считают Лагутину все-таки чуточку симпатичнее Бузовой. Во всяком случае, недоброжелатели не упустили возможности указать поющей телеведущей на этот факт. По словам злопыхателей, Алла в своем возрасте еще может похвастаться своей природной красотой, а вот Ольга - уже нет.
Не так давно Лебедев во всеуслышание заявил, что начал встречаться с участницей телепроекта «Холостяк», которая, по его словам, зажгла в нем «ту самую искру», о которой он так давно мечтал. Впрочем, многочисленные фолловеры уверены, что Денис на самом деле еще влюблен в Бузову и просто хочет, чтобы она его приревновала.
На днях сыровар из Суздаля разместил у себя на страничке в Instagram свежую фотографию с новой пассией, на которой хорошо видно, что Алла очень похожа на новоиспеченную артистку. По мнению пользователей Сети, все это не просто так.
У Лагутиной и Бузовой тот же типаж внешности, тот же цвет волос и даже длинна локонов идентична. Только вот 29-летняя модель моложе 32-летней ведущей «Дома-2» на несколько лет, что убеждены читатели тоже неспроста.
«А вам не кажется, что Лагутина и Бузова как две капли воды походи друг на друга? Лебедев, чувствую, еще долго не даст Ольге спокойно жить! Кто знает, возможно, Оля все-таки простит его..хотя, не уверена!» - продолжают писать в Сети.
К слову, многие интернет-пользователи считают Лагутину все-таки чуточку симпатичнее Бузовой. Во всяком случае, недоброжелатели не упустили возможности указать поющей телеведущей на этот факт. По словам злопыхателей, Алла в своем возрасте еще может похвастаться своей природной красотой, а вот Ольга - уже нет.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:09