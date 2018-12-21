Новая девушка победителя проекта «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева – Алла очень похожа на Ольгу Бузову

«А вам не кажется, что Лагутина и Бузова как две капли воды походи друг на друга? Лебедев, чувствую, еще долго не даст Ольге спокойно жить! Кто знает, возможно, Оля все-таки простит его..хотя, не уверена!» - продолжают писать в Сети.



