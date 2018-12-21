Медицинские специалисты рассказали о вреде обогревателей для человеческого здоровья
Медицинские специалисты рассказали о том, какой вред могут нести для человеческого здоровья обогреватели. По словам специалистов, данные приборы способствуют появлению многих болезней.
Вредными являются масляные обогреватели, которые неравномерно нагревают жилище, а также высушивают воздух. Такие приборы не следует ставить возле предметов, которые изготовлены из МДФ, а также пластика. Дело в том, что данные поверхности способны выделять токсины, которые вызывают нервные расстройства, тошноту, аллергию. Устройства, которые оснащаются тепловентиляторами, создают шум, мешая зачастую полноценному сну. Обогреватели плохо воздействуют на функционирование дыхательных органов, являются причиной развития респираторных болезней, сухости кожного покрова, проблем с вниманием, а также зрением.
Эксперты советуют при включённых обогревателях регулярно увлажнять воздух. Следует не допускать в помещении повышения температуры более 18-20 градусов. Приборы нужно периодически отключать.
Вредными являются масляные обогреватели, которые неравномерно нагревают жилище, а также высушивают воздух. Такие приборы не следует ставить возле предметов, которые изготовлены из МДФ, а также пластика. Дело в том, что данные поверхности способны выделять токсины, которые вызывают нервные расстройства, тошноту, аллергию. Устройства, которые оснащаются тепловентиляторами, создают шум, мешая зачастую полноценному сну. Обогреватели плохо воздействуют на функционирование дыхательных органов, являются причиной развития респираторных болезней, сухости кожного покрова, проблем с вниманием, а также зрением.
Эксперты советуют при включённых обогревателях регулярно увлажнять воздух. Следует не допускать в помещении повышения температуры более 18-20 градусов. Приборы нужно периодически отключать.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:38