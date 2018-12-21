На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были три российских пилота
На борту потерпевшего крушение в ДР Конго грузового самолета Ан-26 были три российских пилота. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова посла в Демократической Республике Алексея Сентебова.
В разбившемся летательном аппарате находилось 23 человека. По словам дипломата, сейчас проводятся поисково-спасательные работы. Где упал Ан-26, выяснить пока не удалось, также у посольства нет информации касательно судьбы отечественной команды экипажа, как и данных об именах летчиков.
Инцидент имел место неподалеку от аэропорта Конго-Киншассе. Причины крушения неясны, однако есть сведения, что в Киншассе на момент ЧП шел дождь.
В разбившемся летательном аппарате находилось 23 человека. По словам дипломата, сейчас проводятся поисково-спасательные работы. Где упал Ан-26, выяснить пока не удалось, также у посольства нет информации касательно судьбы отечественной команды экипажа, как и данных об именах летчиков.
Инцидент имел место неподалеку от аэропорта Конго-Киншассе. Причины крушения неясны, однако есть сведения, что в Киншассе на момент ЧП шел дождь.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:05