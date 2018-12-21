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На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были три российских пилота

На борту потерпевшего крушение в ДР Конго грузового самолета Ан-26 были три российских пилота. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова посла в Демократической Республике Алексея Сентебова.

На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были три российских пилота

В разбившемся летательном аппарате находилось 23 человека. По словам дипломата, сейчас проводятся поисково-спасательные работы. Где упал Ан-26, выяснить пока не удалось, также у посольства нет информации касательно судьбы отечественной команды экипажа, как и данных об именах летчиков.

Инцидент имел место неподалеку от аэропорта Конго-Киншассе. Причины крушения неясны, однако есть сведения, что в Киншассе на момент ЧП шел дождь.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:05

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