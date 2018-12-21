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Очевидец заснял треугольный светящийся НЛО в штате Мичиган

Очевидец из города Уоррен заснял треугольный светящийся НЛО в штате Мичиган во время поездки на машине. Корабль двигался в сторону аэропорта, где приземляются пассажирские самолёты.
Очевидец заснял треугольный светящийся НЛО в штате Мичиган

В Сети появилось видео, сделанное 20 декабря жителем Мичигана, который не впервые сталкивается с НЛО. Мужчина ехал по дороге Гувер в 11 милях от служебной трассы, когда в небе показался летательный аппарат с яркими огнями. Хотя в сумраке объект сильно напоминал вертолёт, летящий довольно медленно, никакого шума очевидец не слышал.

Чтобы удостовериться в увиденном, водитель вышел из машины и стал снимать происходящее на смартфон. В каждом углу треугольный аппарат имел по огню, а также мигающий центральный аналог. Набравший скорость НЛО уже мог быть перепутан с обычным самолётом.

К тому же, вскоре он повернул на запад к аэропорту Детройт Метро, куда летают пассажирские авиалайнеры. Тем не менее, американец хорошо разглядел объект, поняв, что перед ним был не обычный самолёт.

Также до этого в Мичигане мужчина уже наблюдал корабль инопланетян. Пришельцы появились в небе над городом Бирмингем.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:28

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