Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи России и Британии





По словам Ильдара Узбекова, рынок реализации русских предметов искусства развивается и становится более устойчивым. Одним из наиболее успешных лотов на организованном аукционе стала картина Константина Маковского, называющаяся «Жмурки». Ее успешно продали за 4,3 миллионов фунтов, хотя и увеличили 2 раза первоначальную цену. Общая выручка проведенных мероприятий достигла отметки в 35 миллионов фунтов. Большим вниманием посетителей прошедших торгах пользовались работы Ильи Репина и Николая Фешина.На торгах в Британии настоящий фурор произвела коллекция украшений Галины Вишневской и различных инструментов Мстислава Ростроповича. Ильдар Узбеков не упустил возможности отметить успехи на лондонской неделе кинематографии. Победителем в категориях лучшего фильма и сценария во время церемонии оказалась кинокартина Александра Ханта.