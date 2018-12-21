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Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи России и Британии

Бизнесмен Ильдар Узбеков считает, что культурные связи между Россией и Британией все еще остаются крепкими. Об этом свидетельствуют ежегодные недели отечественной кинематографии и проходящие торги на территории Лондона, пишет iarex.ru
Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи России и Британии

По словам Ильдара Узбекова, рынок реализации русских предметов искусства развивается и становится более устойчивым. Одним из наиболее успешных лотов на организованном аукционе стала картина Константина Маковского, называющаяся «Жмурки». Ее успешно продали за 4,3 миллионов фунтов, хотя и увеличили 2 раза первоначальную цену. Общая выручка проведенных мероприятий достигла отметки в 35 миллионов фунтов. Большим вниманием посетителей прошедших торгах пользовались работы Ильи Репина и Николая Фешина.

На торгах в Британии настоящий фурор произвела коллекция украшений Галины Вишневской и различных инструментов Мстислава Ростроповича. Ильдар Узбеков не упустил возможности отметить успехи на лондонской неделе кинематографии. Победителем в категориях лучшего фильма и сценария во время церемонии оказалась кинокартина Александра Ханта.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 16:24

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