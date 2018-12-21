АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на рынок новую версию за 2 930 000 рублей

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover должен привезти новую версию в апреле будущего года. Авто расценивается в 2 930 000 руб.

Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на рынок новую версию за 2 930 000 рублей


Топовая версия Range Rover Evoque расценивается в 4 640 000 руб. Для предзаказа кроссовер будет доступен с 3 января. Обновленную версию Range Rover Evoque создали на основе PTA. Авто больше схоже со старшей версией Velar. Новая модель в отличие от актуальной генерации выпускается с пятью дверьми. Авто обладает прежними габаритными размерами, а также общей стилистикой с ниспадающей крышей. Транспортное средство имеет массивные колесные арки. Отличительной особенностью новой версии Evoque являются выдвижные ручки, которые позаимствовали у Velar. Российскую версию предложат с двухлитровым дизельным мотором на 150/180 лошадок. Также предлагается бензиновая двухлитровая силовая установка на 200/249 л.с. В России впервые будет доступна версия в исполнении «мягкий гибрид». В авто используется двигатель на 300 л.с.

Авто в базовой комплектации имеет зеркала заднего вида, подогрев лобового стекла, сидений, руля. Также клиенту предлагается функция InControl Remote, позволяющая дистанционно закрывать/открывать авто. Она обеспечивает определение местоположения машины, задаёт требуемую температуру в салоне, помогает отслеживать маршрут авто со смартфона. Кросс получил мультимедийную современную систему Touch Pro (десятидюймовый тачскрин), передний/задний датчик парковки, камеру заднего вида, светодиодную оптику.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве презентовали обновлённую версию
Новая девушка победителя проекта «Замуж за
Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан,
На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были
Учёные: Стресс и печаль приводят к воспалительным
Скончался режиссер телевизионной программы
Пелагея впервые за долгое время появилась на
Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на
Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа
Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи
Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото
Учёные нашли родину аборигенов по анализу ДНК
Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй
Meitu представила специальное издание смартфона
Американские ученые нашли возрастные различия в
Леонид Агутин высмеял своих коллег по шоу «Голос»
В Сети появилось видео с «покосившейся» Луной
Жена Стаса Михайлова показала фото сына и
Новый Большой взрыв в будущем уничтожит Вселенную
Nike собирается выпустить кроссовки Adaptive с
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону заявила, что
Леонид Якубович признался, что почти не занимался
Ученые: Увеличение мышечной массы может
Жена Александра Овечкина в Instagram опубликовала
Лариса Вербицкая показала фото без макияжа в
Ирина Пинчук заявила, что похудела на четыре
Певица Нюша рекомендует поклонникам развивать
Ксения Бородина заявила, что 15 лет назад «Дом-2»
Валерия восхитила подписчиков Instagram необычным
Ирина Агибалова удивила подписчиков резкой
Просмотреть все новости