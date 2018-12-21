Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на рынок новую версию за 2 930 000 рублей





Топовая версия Range Rover Evoque расценивается в 4 640 000 руб. Для предзаказа кроссовер будет доступен с 3 января. Обновленную версию Range Rover Evoque создали на основе PTA. Авто больше схоже со старшей версией Velar. Новая модель в отличие от актуальной генерации выпускается с пятью дверьми. Авто обладает прежними габаритными размерами, а также общей стилистикой с ниспадающей крышей. Транспортное средство имеет массивные колесные арки. Отличительной особенностью новой версии Evoque являются выдвижные ручки, которые позаимствовали у Velar. Российскую версию предложат с двухлитровым дизельным мотором на 150/180 лошадок. Также предлагается бензиновая двухлитровая силовая установка на 200/249 л.с. В России впервые будет доступна версия в исполнении «мягкий гибрид». В авто используется двигатель на 300 л.с.Авто в базовой комплектации имеет зеркала заднего вида, подогрев лобового стекла, сидений, руля. Также клиенту предлагается функция InControl Remote, позволяющая дистанционно закрывать/открывать авто. Она обеспечивает определение местоположения машины, задаёт требуемую температуру в салоне, помогает отслеживать маршрут авто со смартфона. Кросс получил мультимедийную современную систему Touch Pro (десятидюймовый тачскрин), передний/задний датчик парковки, камеру заднего вида, светодиодную оптику.