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Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй с Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Супруги собрались вместе в домашней обстановке.
Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй с Федосеевой-Шукшиной

Алибасов на своей странице в социальной сети выставил новый снимок из личного архива, где всё чаще появляется Федосеева-Шукшина. На фото супруг целует жену в ухо, и смотрится пара, как никогда трогательно. Хотя не все понимают отношения знаменитостей, решивших расписаться в ЗАГСе в солидном возраста, поклонники музыканта порадовались за благополучие четы.

Отметим, что брак Алибасова с актрисой является не вполне традиционным. Так, супруги не съехались, а предпочитают вести жизнь, подобную холостой, каждый в своём доме. Алибасов много времени проводит с друзьями по группе, однако нередко приглашает с собой и Федосееву-Шукшину, которая не прочь спеть с "На-На" со сцены.

Как и общественность, негативно относятся к союзу двух звёзд их коллеги по шоубизнесу, родственники и старые друзья. К примеру, дочь артистки предложила ей отказаться от фамилии прежнего мужа Шукшина, назвавшись Алибасовой. Бывшая возлюбленная музыканта и вовсе предположила, что у конкурентки есть виды на его московскую квартиру.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:02

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