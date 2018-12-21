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Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа "Хора Турецкого"

Звезда фигурного катания Аделина Сотникова недавно взяла участие в съемках клипа "Хора Турецкого". В кадре олимпийская чемпионка танцевала на льду в неоновом костюме под композицию "Снегом".

Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа "Хора Турецкого"

Съемочной площадкой для нового клипа известного коллектива выступил каток. Продюсер музыкального ролика - Сарина Турецкая. Аделина Сотникова исполнила одну из главных ролей. Артистке удалось превратить съемки клипа в настоящее ледовое представление.

22-летняя подопечная Евгения Плющенко рассказала, что сомневалась, удастся ли ей принять учатие в новом для себя жанре, из-за плотного рабочего графика. Время у олимпийской чемпионки нашлось и она встретилась с "Хором Турецкого" и творческой командой на катке ночью.

Аделина Сотникова призналась, что задумка получилась весьма оригинальной: звездный квартет пел на льду, а фигуристка в это время каталась между ними. В своем микроблоге Instagram звезда опубликовала ролик, чтобы фанаты увидели как проходит рабочий процесс.

Поклонники поздравили Аделину с дебютом и порадовались её достижениям. Они отметили, что с нетерпением будут ждать появления музыкальной новинки с её участием.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:25

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