Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа "Хора Турецкого"

Съемочной площадкой для нового клипа известного коллектива выступил каток. Продюсер музыкального ролика - Сарина Турецкая. Аделина Сотникова исполнила одну из главных ролей. Артистке удалось превратить съемки клипа в настоящее ледовое представление.22-летняя подопечная Евгения Плющенко рассказала, что сомневалась, удастся ли ей принять учатие в новом для себя жанре, из-за плотного рабочего графика. Время у олимпийской чемпионки нашлось и она встретилась с "Хором Турецкого" и творческой командой на катке ночью.Аделина Сотникова призналась, что задумка получилась весьма оригинальной: звездный квартет пел на льду, а фигуристка в это время каталась между ними. В своем микроблоге Instagram звезда опубликовала ролик, чтобы фанаты увидели как проходит рабочий процесс.Поклонники поздравили Аделину с дебютом и порадовались её достижениям. Они отметили, что с нетерпением будут ждать появления музыкальной новинки с её участием.