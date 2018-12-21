Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону заявила, что никогда не будет венчаться в церкви из-за священника-вора из Челябинска

«..у меня вся вера исчезает!!!» - отметила Либерж.

Несмотря на то, что Либерж уже довольно давно покинула телестройку, за ее личной жизнью и социальными сетями продолжают активно следить многие телезрители «Дома-2».Каждый день Кпадону старается выкладывать у себя на страничке в Instagram посты на различные темы, на некоторых из которых демонстрирует, что посещает съемки тех или иных телешоу.Либерж не единожды подчеркивала, что является православным человеком, несмотря даже на то, что очень редко посещает церковь. По словам Кпадону, наедине она очень часто обращается к Всевышнему, у которого просит помощи или совета.Только вот в последнее время девушка начала обращать особое внимание на поведение тех или иных священнослужителей, которые своими поступками попросту отталкивают ее от веры.Несколько дней назад Либерж разместила у себя на страничке в Instagram видеоролик, на котором рассказывается ужасная история о том, как священник из Челябинска обманул 78-летнюю бабушку Анну Ивановну и выманил у нее шестьсот тысяч рублей, которые вложил в покупку жилища.По словам Кпадону, после просмотра подобных записей, у нее навсегда отпало желание венчаться в церкви, несмотря даже на то, что до недавнего времени она буквально мечтала о том, чтобы со своим будущим супругом закрепить брак еще и на небесах.