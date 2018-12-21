Американские ученые нашли возрастные различия в анализе крови на ДНК





Научные сотрудники из Университета Брауна в процессе исследования извлекли cfDNA из взятых у 20-летних людей, пенсионеров и долгожителей образцов крови. Автор научного проекта Никола Неретти обратил внимание на то, что ДНК оказалась упакованной в четыре группы.Нуклеосомы, являющиеся основной единицей упаковки ДНК, были разнесены в ДНК молодых участников, а вот в старших группах наблюдались не так регулярно. В частности, это характерно для ДНК людей преклонного возраста, страдающих от различных заболеваний.Представители мира науки отметили, что у здоровых долгожителей сохраняется эпигеномный профиль молодого поколения. Ученые пока не могут понять с чем и как подобное явление может быть связано. Они полагают, что тест cfDNA позволит понять эти удивительные процессы, происходящие в человеческом организме.