В Сети появилось видео с «покосившейся» Луной





Видео заинтересовало множество людей, и оно быстро набрало 180 000 просмотров. Зрители, посмотревшие ролик, согласились с тем, что Луна выглядит так, будто ее «перевернули». Кроме того, их удивила тень, падавшая на поверхность спутника — она была под необычным углом. Некоторые комментаторы попытались объяснить это явление тем, что Луну «перевернул» некий скрытый космический объект, повлияв на нее своей гравитацией.Однако скептически настроенные люди нашли этому явлению более простое объяснение. Дело в том, что Луну действительно можно увидеть «перевернутой». Для этого достаточно съездить в Австралию, Южную Америку или оказаться в любой другой точке Южного полушария Земли, откуда можно наблюдать «перевернутый» спутник Земли.