В Сети появилось видео с «покосившейся» Луной
Уфолог опубликовал на своем YouTube-канале видео, с помощью которого пытался доказать, что у Луны произошло смещение орбиты, из-за чего она выглядела «покосившейся». Пользователь Сети под псевдонимом MrMBB333 утверждает, что это явление наблюдали сразу три человека, проживающие в разных точках мира.
Видео заинтересовало множество людей, и оно быстро набрало 180 000 просмотров. Зрители, посмотревшие ролик, согласились с тем, что Луна выглядит так, будто ее «перевернули». Кроме того, их удивила тень, падавшая на поверхность спутника — она была под необычным углом. Некоторые комментаторы попытались объяснить это явление тем, что Луну «перевернул» некий скрытый космический объект, повлияв на нее своей гравитацией.
Однако скептически настроенные люди нашли этому явлению более простое объяснение. Дело в том, что Луну действительно можно увидеть «перевернутой». Для этого достаточно съездить в Австралию, Южную Америку или оказаться в любой другой точке Южного полушария Земли, откуда можно наблюдать «перевернутый» спутник Земли.
Видео заинтересовало множество людей, и оно быстро набрало 180 000 просмотров. Зрители, посмотревшие ролик, согласились с тем, что Луна выглядит так, будто ее «перевернули». Кроме того, их удивила тень, падавшая на поверхность спутника — она была под необычным углом. Некоторые комментаторы попытались объяснить это явление тем, что Луну «перевернул» некий скрытый космический объект, повлияв на нее своей гравитацией.
Однако скептически настроенные люди нашли этому явлению более простое объяснение. Дело в том, что Луну действительно можно увидеть «перевернутой». Для этого достаточно съездить в Австралию, Южную Америку или оказаться в любой другой точке Южного полушария Земли, откуда можно наблюдать «перевернутый» спутник Земли.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:38