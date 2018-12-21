АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

В Сети появилось видео с «покосившейся» Луной

Уфолог опубликовал на своем YouTube-канале видео, с помощью которого пытался доказать, что у Луны произошло смещение орбиты, из-за чего она выглядела «покосившейся». Пользователь Сети под псевдонимом MrMBB333 утверждает, что это явление наблюдали сразу три человека, проживающие в разных точках мира.

В Сети появилось видео с «покосившейся» Луной


Видео заинтересовало множество людей, и оно быстро набрало 180 000 просмотров. Зрители, посмотревшие ролик, согласились с тем, что Луна выглядит так, будто ее «перевернули». Кроме того, их удивила тень, падавшая на поверхность спутника — она была под необычным углом. Некоторые комментаторы попытались объяснить это явление тем, что Луну «перевернул» некий скрытый космический объект, повлияв на нее своей гравитацией.



Однако скептически настроенные люди нашли этому явлению более простое объяснение. Дело в том, что Луну действительно можно увидеть «перевернутой». Для этого достаточно съездить в Австралию, Южную Америку или оказаться в любой другой точке Южного полушария Земли, откуда можно наблюдать «перевернутый» спутник Земли.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве презентовали обновлённую версию
Новая девушка победителя проекта «Замуж за
Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан,
На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были
Учёные: Стресс и печаль приводят к воспалительным
Скончался режиссер телевизионной программы
Пелагея впервые за долгое время появилась на
Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на
Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа
Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи
Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото
Учёные нашли родину аборигенов по анализу ДНК
Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй
Meitu представила специальное издание смартфона
Американские ученые нашли возрастные различия в
Леонид Агутин высмеял своих коллег по шоу «Голос»
В Сети появилось видео с «покосившейся» Луной
Жена Стаса Михайлова показала фото сына и
Новый Большой взрыв в будущем уничтожит Вселенную
Nike собирается выпустить кроссовки Adaptive с
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону заявила, что
Леонид Якубович признался, что почти не занимался
Ученые: Увеличение мышечной массы может
Жена Александра Овечкина в Instagram опубликовала
Лариса Вербицкая показала фото без макияжа в
Ирина Пинчук заявила, что похудела на четыре
Певица Нюша рекомендует поклонникам развивать
Ксения Бородина заявила, что 15 лет назад «Дом-2»
Валерия восхитила подписчиков Instagram необычным
Ирина Агибалова удивила подписчиков резкой
Просмотреть все новости