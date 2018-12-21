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Жена Стаса Михайлова показала фото сына и поздравила его с днем рождения в Instagram

Жена знаменитого певца Стаса Михайлова показала в Instagram фото сына. Таким образом Инна Михайлова поздравила наследника с днем рождения.

Жена Стаса Михайлова показала фото сына и поздравила его с днем рождения в Instagram

Жена Стаса Михайлова является активным пользователем социальных сетей. Инна Михайлова часто публикует фото и видео из своей личной жизни. Несколько часов назад она опубликовала на странице в Instagram несколько снимков своего сына. В комментарии к фото супруга известного исполнителя написала большой пост, в котором поздравила наследника с днем рождения. Инна Михайлова пожелала своему сыну успехов в спортивной карьере и упомянула о том, что у ее наследника уже есть вторая половинка.

Жена Стаса Михайлова показала фото сына и поздравила его с днем рождения в Instagram

Подписчики супруги Стаса Михайлова тоже не остались в стороне. Они начали писать: "С днём рождения сына!!! У такой потрясающей мамы и дети потрясающие!", "Инна, Поздравляю Вас с Рождением Сына!", "Счастья сыну и успехов!!!", "Поздравляю Вас от души!!!Всем здоровья!У Вас прекрасные детки!!!". Всего за несколько часов пост собрал много лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:27

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