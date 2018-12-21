Ирина Пинчук заявила, что похудела на четыре килограмма

«Уху! Я сделала это! Похудела на 4 кг» - написала Пинчук в свежем блоге.





Не секрет, что Ирина является довольно привлекательной девушкой, на которую обращают внимания многие парни реалити-шоу, которые даже находятся в отношениях. Впрочем, Пинчук до сих пор так и не удалось встретить того «непревзойденного» мужчину, с которым она бы смогла создать крепкую и продолжительную связь.Несколько недель назад Ирина объявила поклонникам, что намерена прийти на свадьбу своих друзей – Александры Черно и Иосифа Оганесяна со своим тайным поклонником, который на сегодняшний день находится за воротами. И пока подписчики принялись вовсю строить догадки, Пинчук пообещала, что сбросит несколько лишних килограмм к такому радостному событию.И вот считанные часы назад Ирина опубликовала на официальном портале телепроекта «Дом-2» свежий пост, в котором сообщила телезрителям, что все-таки выполнила обещание, которое давала себе недавно. По словам брюнетки, ей удалось сбросить целых четыре килограмма, что очень ее радует.Стоит отметить, что сначала Ирина планировала избавиться от семи килограмм и больше, но из-за своей лени и коротких сроков пока ей приходится наслаждаться только такими результатами. К слову, Пинчук пообещала в ближайшее время поделиться с поклонниками своим секретом похудения.