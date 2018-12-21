АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Ирина Пинчук заявила, что похудела на четыре килограмма

Одной из самых эффектных участниц телестройки «Дом-2» Ирине Пинчук все-таки удалось выполнить обещание, которое она давала сама себе несколько недель назад.

Не секрет, что Ирина является довольно привлекательной девушкой, на которую обращают внимания многие парни реалити-шоу, которые даже находятся в отношениях. Впрочем, Пинчук до сих пор так и не удалось встретить того «непревзойденного» мужчину, с которым она бы смогла создать крепкую и продолжительную связь.

Ирина Пинчук заявила, что похудела на четыре килограмма

Несколько недель назад Ирина объявила поклонникам, что намерена прийти на свадьбу своих друзей – Александры Черно и Иосифа Оганесяна со своим тайным поклонником, который на сегодняшний день находится за воротами. И пока подписчики принялись вовсю строить догадки, Пинчук пообещала, что сбросит несколько лишних килограмм к такому радостному событию.

И вот считанные часы назад Ирина опубликовала на официальном портале телепроекта «Дом-2» свежий пост, в котором сообщила телезрителям, что все-таки выполнила обещание, которое давала себе недавно. По словам брюнетки, ей удалось сбросить целых четыре килограмма, что очень ее радует.

Ирина Пинчук заявила, что похудела на четыре килограмма

«Уху! Я сделала это! Похудела на 4 кг» - написала Пинчук в свежем блоге.

Стоит отметить, что сначала Ирина планировала избавиться от семи килограмм и больше, но из-за своей лени и коротких сроков пока ей приходится наслаждаться только такими результатами. К слову, Пинчук пообещала в ближайшее время поделиться с поклонниками своим секретом похудения.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леонид Агутин высмеял своих коллег по шоу «Голос»
В Сети появилось видео с «покосившейся» Луной
Жена Стаса Михайлова показала фото сына и
Новый Большой взрыв в будущем уничтожит Вселенную
Nike собирается выпустить кроссовки Adaptive с
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону заявила, что
Леонид Якубович признался, что почти не занимался
Ученые: Увеличение мышечной массы может
Жена Александра Овечкина в Instagram опубликовала
Лариса Вербицкая показала фото без макияжа в
Ирина Пинчук заявила, что похудела на четыре
Певица Нюша рекомендует поклонникам развивать
Ксения Бородина заявила, что 15 лет назад «Дом-2»
Валерия восхитила подписчиков Instagram необычным
Ирина Агибалова удивила подписчиков резкой
Беременная Алена Савкина обвинила свою сестру
Kia полностью переработала интерьер обновленной
Наталья Седых вспомнила о съемках с Инной
При наличии мутации в генах марихуана негативно
Ольга Бузова заявила, что удивит своих
Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Кети Топурия пожаловалась на истощение после
Новую версию Ford Focus выведут на российский
Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями
Оксана Ряска в Нью-Йорке почувствовала себя
Статистическая ошибка стала причиной низкой
Дэвид Бэкхем хочет сыграть в футбол на орбите
Под Воркутой спасатели освободили автобусы с
Ким Кардашьян наняла частных детективов для
Найдена связь между цитрусовыми и иудейской
Просмотреть все новости