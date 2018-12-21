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Nike собирается выпустить кроссовки Adaptive с автоматической шнуровкой

Nike планирует выпустить кроссовки Adaptive, которые имеют автоматическую шнуровку. На создание такой обуви производителей вдохновила известная кинокартина “Назад в будущее 2”.

Nike собирается выпустить кроссовки Adaptive с автоматической шнуровкой


Начальная стоимость таких кроссовок составляет $350. О планах компании Nike касательно производства баскетбольных кроссовок Adaptive стало известно во время конференц-звонка при участии инвесторов. Первую партию кроссовок модели Nike HyperAdapt выпустили в очень лимитированном объеме. Речь идёт о спецзаказах. Новинка дебютировала на рынке в конце позапрошлого года. Её цена составляла $720. В 2016 году кроссовки модели Nike Mag 2015 , которые стилизировали под обувь, показанную в ленте “Назад в будущее 2”, распродали в рамках аукциона. Доход с реализаций был отправлен в благотворительный фонд, занимающийся изучением болезни Паркинсона.

Новую версию кроссовок Adaptive будут продавать в обычных магазинах. При этом расценка на новинку будет заметно уменьшена. Представители фирмы Nike заявили, что запуск продаж модели планируется в следующем году. Цена на данные кроссовки составит не более $350.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07

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