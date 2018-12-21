Nike собирается выпустить кроссовки Adaptive с автоматической шнуровкой





Начальная стоимость таких кроссовок составляет $350. О планах компании Nike касательно производства баскетбольных кроссовок Adaptive стало известно во время конференц-звонка при участии инвесторов. Первую партию кроссовок модели Nike HyperAdapt выпустили в очень лимитированном объеме. Речь идёт о спецзаказах. Новинка дебютировала на рынке в конце позапрошлого года. Её цена составляла $720. В 2016 году кроссовки модели Nike Mag 2015 , которые стилизировали под обувь, показанную в ленте “Назад в будущее 2”, распродали в рамках аукциона. Доход с реализаций был отправлен в благотворительный фонд, занимающийся изучением болезни Паркинсона.Новую версию кроссовок Adaptive будут продавать в обычных магазинах. При этом расценка на новинку будет заметно уменьшена. Представители фирмы Nike заявили, что запуск продаж модели планируется в следующем году. Цена на данные кроссовки составит не более $350.