Ксения Бородина заявила, что 15 лет назад «Дом-2» был искренним проектом





По словам Бородиной, в этом году она планирует встречать Новый 2019 год в кругу самых родных и любимых людей – в кругу семьи и близких друзей.Несколько часов назад в социальных сетях появилось очередное интервью Ксении, в котором телезнаменитость немного рассказала о своих планах на следующий год. Не секрет, что Бородина является старожилом телестройки «Дом-2», поэтому именно она куда чаще встречала и отмечала новогодние праздники на Лобном месте.Ведущая реалити-шоу призналась, что до сих пор очень хорошо помнит самую первую новогоднюю ночь на прославленном проекте. По мнению Ксении, тот Новый год, был очень искренним и каким-то домашним. Также Бородина добавила, что 15 лет назад само шоу было совсем другим, более правдивым и откровенным, чего нельзя сказать о телестройке, которой ей приходится руководить сейчас.Ксения рассказала, что когда-то телезрители «Дома-2» только и ждали, когда же наступят новогодние праздники, ведь именно в этот период те или иные участники делали какие-то красивые поступки, признания и предложения. Именно рост рейтинг и то, что проект стал масштабным, привело к тому, по словам Бородиной, что реалити стало гламурным и богатым, что, конечно же, отражается на вечеринках для коллектива шоу.