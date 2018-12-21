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Ксения Бородина заявила, что 15 лет назад «Дом-2» был искренним проектом

Телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, с кем планирует встречать Новый 2019 год, а также заявила, что раньше проект был искренним и правдивым.

По словам Бородиной, в этом году она планирует встречать Новый 2019 год в кругу самых родных и любимых людей – в кругу семьи и близких друзей.

Ксения Бородина заявила, что 15 лет назад «Дом-2» был искренним проектом

Несколько часов назад в социальных сетях появилось очередное интервью Ксении, в котором телезнаменитость немного рассказала о своих планах на следующий год. Не секрет, что Бородина является старожилом телестройки «Дом-2», поэтому именно она куда чаще встречала и отмечала новогодние праздники на Лобном месте.

Ведущая реалити-шоу призналась, что до сих пор очень хорошо помнит самую первую новогоднюю ночь на прославленном проекте. По мнению Ксении, тот Новый год, был очень искренним и каким-то домашним. Также Бородина добавила, что 15 лет назад само шоу было совсем другим, более правдивым и откровенным, чего нельзя сказать о телестройке, которой ей приходится руководить сейчас.

Ксения Бородина заявила, что 15 лет назад «Дом-2» был искренним проектом

Ксения рассказала, что когда-то телезрители «Дома-2» только и ждали, когда же наступят новогодние праздники, ведь именно в этот период те или иные участники делали какие-то красивые поступки, признания и предложения. Именно рост рейтинг и то, что проект стал масштабным, привело к тому, по словам Бородиной, что реалити стало гламурным и богатым, что, конечно же, отражается на вечеринках для коллектива шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:27

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