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Леонид Якубович признался, что почти не занимался воспитанием сына Артема

В одной из своих недавних интервью Леонид Якубович признался, что практически не принимал участия в воспитании своего сына Артема. Также телеведущий удивляется, как его детям удалось вырасти замечательными людьми.

Леонид Якубович признался, что почти не занимался воспитанием сына Артема

Леонид Якубович рассказал, что очень гордиться своим сыном. Хотя и признается, что у него не было времени заниматься его воспитанием. В то время, когда Артем был ребенком, Леонид Якубович работал на заводе, а также подрабатывал извозчиком. Получалось, что он уходил на работу рано утром и приходил уже ночью. Сейчас Артем уже взрослый и имеет своего наследника.

Леонид Якубович признался, что почти не занимался воспитанием сына Артема

У ведущего есть еще и дочка Варвара воспитанием, которой он занимался лично. Телеведущий признается, что позволял делать дочери все, что она хотела. При этом она выросла очень хорошим человеком и он гордится ею, как и старшим братом. Леонид Якубович часто рассказывает о детях и удивляется, как ему удалось вырастить их такими хорошими людьми.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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