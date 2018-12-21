Леонид Якубович признался, что почти не занимался воспитанием сына Артема
В одной из своих недавних интервью Леонид Якубович признался, что практически не принимал участия в воспитании своего сына Артема. Также телеведущий удивляется, как его детям удалось вырасти замечательными людьми.
Леонид Якубович рассказал, что очень гордиться своим сыном. Хотя и признается, что у него не было времени заниматься его воспитанием. В то время, когда Артем был ребенком, Леонид Якубович работал на заводе, а также подрабатывал извозчиком. Получалось, что он уходил на работу рано утром и приходил уже ночью. Сейчас Артем уже взрослый и имеет своего наследника.
У ведущего есть еще и дочка Варвара воспитанием, которой он занимался лично. Телеведущий признается, что позволял делать дочери все, что она хотела. При этом она выросла очень хорошим человеком и он гордится ею, как и старшим братом. Леонид Якубович часто рассказывает о детях и удивляется, как ему удалось вырастить их такими хорошими людьми.
Леонид Якубович рассказал, что очень гордиться своим сыном. Хотя и признается, что у него не было времени заниматься его воспитанием. В то время, когда Артем был ребенком, Леонид Якубович работал на заводе, а также подрабатывал извозчиком. Получалось, что он уходил на работу рано утром и приходил уже ночью. Сейчас Артем уже взрослый и имеет своего наследника.
У ведущего есть еще и дочка Варвара воспитанием, которой он занимался лично. Телеведущий признается, что позволял делать дочери все, что она хотела. При этом она выросла очень хорошим человеком и он гордится ею, как и старшим братом. Леонид Якубович часто рассказывает о детях и удивляется, как ему удалось вырастить их такими хорошими людьми.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00