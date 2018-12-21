Ученые: Увеличение мышечной массы может происходить в любом возрасте





С приходом старости в организме начинают происходить необратимые изменения. Предполагалось, что уменьшение мышечной массы, из-за которого возникали проблемы с подъемом с постели и координацией движений, аналогичным образом невозможно предотвратить. Однако оказалось, что процесс этот вполне обратим.В рамках эксперимента ученые набрали группу из 70 человек, в которую входили мужчины и женщины. Одна половина группы занималась интенсивными тренировками, вторая получала лишь устные указания. Через десять недель у людей, занимавшихся физическими упражнениями, был зафиксирован рост мышечной массы, он составил 1,2 килограмма. Люди, получавшие только устные указания, никак не прогрессировали.