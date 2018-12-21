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Ученые: Увеличение мышечной массы может происходить в любом возрасте

Шведские ученые обнаружили, что мышечную массу можно увеличить в любом возрасте. Специалисты Университета Умео провели эксперимент с пожилыми людьми, у которых был зафиксирован низкий уровень мышечной массы, после недели тренировок ее объем увеличился на 1,2 килограмма.

Ученые: Увеличение мышечной массы может происходить в любом возрасте


С приходом старости в организме начинают происходить необратимые изменения. Предполагалось, что уменьшение мышечной массы, из-за которого возникали проблемы с подъемом с постели и координацией движений, аналогичным образом невозможно предотвратить. Однако оказалось, что процесс этот вполне обратим.

В рамках эксперимента ученые набрали группу из 70 человек, в которую входили мужчины и женщины. Одна половина группы занималась интенсивными тренировками, вторая получала лишь устные указания. Через десять недель у людей, занимавшихся физическими упражнениями, был зафиксирован рост мышечной массы, он составил 1,2 килограмма. Люди, получавшие только устные указания, никак не прогрессировали.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:54

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