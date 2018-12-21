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Ирина Агибалова удивила подписчиков резкой потерей веса

Многие зрители телепроекта «Дом-2» знают, что после ухода за периметр Ирина Александровна Агибалова набрала больше десятка лишних килограмм. Причем от полноты ее не спасли ни бандажирование желудка, ни различные диеты, ни программы правильно питания.

Впрочем, оказалось, что женщина после череды неудач решила не сдаваться и обратилась к квалифицированному специалисту, который прописал ей еще одну диету и пообещал при соблюдении всех указаний хорошую потерю веса.

Ирина Агибалова удивила подписчиков резкой потерей веса

В итоге, Ирине Александровне хватило силы воли для того, чтобы отказаться от всего того, что она любила есть ежедневно, и перейти на менее калорийную еду. И результаты не заставили себя долго ждать.

Несколько дней назад бывшая героиня реалити-шоу сообщила своим подписчикам о том, что всего за пару недель диеты сумела сбросить около 10 килограмм и чувствует она себя при этом просто превосходно, а потому не планирует останавливаться на достигнутом.

Ирина Агибалова удивила подписчиков резкой потерей веса

«Кстати, диета, которую прописал мне врач, принесла результат, минус 10 кг за две недели. Сейчас уже попроще, с третьей недели можно добавить и витамины, и пюре, но в любом случае, общая калорийность дня низкая», - написала Агибалова-старшая.

Стоит отметить, что многие поклонники Ирины Александровны в восторге от того, как она стала выглядеть: женщина не только стала стройной, но и помолодела. В комментариях они засыпают ее комплиментами, а также умоляют поделиться с ними чудодейственной диетой, дабы успеть перед Новым годом скинуть пару килограмм.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:13

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