Ирина Агибалова удивила подписчиков резкой потерей веса

«Кстати, диета, которую прописал мне врач, принесла результат, минус 10 кг за две недели. Сейчас уже попроще, с третьей недели можно добавить и витамины, и пюре, но в любом случае, общая калорийность дня низкая», - написала Агибалова-старшая.





Впрочем, оказалось, что женщина после череды неудач решила не сдаваться и обратилась к квалифицированному специалисту, который прописал ей еще одну диету и пообещал при соблюдении всех указаний хорошую потерю веса.В итоге, Ирине Александровне хватило силы воли для того, чтобы отказаться от всего того, что она любила есть ежедневно, и перейти на менее калорийную еду. И результаты не заставили себя долго ждать.Несколько дней назад бывшая героиня реалити-шоу сообщила своим подписчикам о том, что всего за пару недель диеты сумела сбросить около 10 килограмм и чувствует она себя при этом просто превосходно, а потому не планирует останавливаться на достигнутом.Стоит отметить, что многие поклонники Ирины Александровны в восторге от того, как она стала выглядеть: женщина не только стала стройной, но и помолодела. В комментариях они засыпают ее комплиментами, а также умоляют поделиться с ними чудодейственной диетой, дабы успеть перед Новым годом скинуть пару килограмм.