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Беременная Алена Савкина обвинила свою сестру Ольгу Рапунцель в том, что она проиграла в конкурсе «Человек года 2018»

Алена Савкина высказала Ольге Рапунцель все, что у нее накопилось за время участия в проектном конкурсе «Человек года 2018».

Конкурс «Человек года 2018» подошел к концу еще на прошлой неделе, однако в социальных сетях по-прежнему не утихают обсуждения по этому поводу. Не секрет, что, несмотря на ожидания многих телезрителей и участников реалити-шоу «Дом-2», беременная Алена не смогла выиграть столичную недвижимость и уважаемое звание.

Беременная Алена Савкина обвинила свою сестру Ольгу Рапунцель в том, что она проиграла в конкурсе «Человек года 2018»

Сейчас же на Савкину накинулось очень много недоброжелателей, которые спешат указать претендентке на звание «Человека года» на ее нелюбовь к своей родительнице. По словам злопыхателей будущей мамочки, она должна была отказаться продолжать участвовать в проектном конкурсе, когда узнала, что ей предстоит драться в масле.

Дело в том, что хейтеры уверены в том, что Алена не любит мать, поэтому не стала уговаривать свою старшую сестру принять участие в этом этапе и отправила на ринг без пяти минут дважды бабушку, которая, напомним, после того, как несколько раз упала, получила серьезную травму, ушиб и перелом ребра.

Беременная Алена Савкина обвинила свою сестру Ольгу Рапунцель в том, что она проиграла в конкурсе «Человек года 2018»

Выяснилось, что это очень задело Савкину, поэтому она поспешила высказать все Ольге. Алена заявила Рапунцель, что считает именно ее виноватой в том, что она не выиграла квартиру в Москве. По мнению будущей мамочки, из-за того, что ее сестру никто не любит в коллективе и среди зрителей за нее проголосовало меньше людей, чем за Романа Капаклы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:09

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