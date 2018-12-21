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Жена Александра Овечкина в Instagram опубликовала фото четырехмесячного сына

Анастасия Шубская, являющаяся супругой Александра Овечкина, показала снимок своего четырехмесячного сына в Instagram. Наследник форварда «Вашингтон Кэпиталз» в настоящее время весит 9,2 килограмм.

Жена Александра Овечкина в Instagram опубликовала фото четырехмесячного сына


Ребёнок Шубской и Овечкина появился на свет ещё в августе. Это их первый малыш. Сын был назван Сергеем. Он получил такое имя в честь старшего брата Овечкина. Он погиб, когда ему исполнилось десять лет. Овечкин взял Шубскую в жёны летом прошлого года. В рамках сезона 2017/2018 российский хоккеист смог впервые в карьере выиграть Кубок Стэнли.

Александр Овечкин в текущем сезоне успел сыграть 33 матча. При этом он забросил в ворота соперников 29 шайб. Также хоккеист осуществил четырнадцать результативных передач. После 33 проведённых матчей «Вашингтон» находится на четвёртой позиции в Восточной конференции.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:43

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