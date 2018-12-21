Жена Александра Овечкина в Instagram опубликовала фото четырехмесячного сына

Ребёнок Шубской и Овечкина появился на свет ещё в августе. Это их первый малыш. Сын был назван Сергеем. Он получил такое имя в честь старшего брата Овечкина. Он погиб, когда ему исполнилось десять лет. Овечкин взял Шубскую в жёны летом прошлого года. В рамках сезона 2017/2018 российский хоккеист смог впервые в карьере выиграть Кубок Стэнли.Александр Овечкин в текущем сезоне успел сыграть 33 матча. При этом он забросил в ворота соперников 29 шайб. Также хоккеист осуществил четырнадцать результативных передач. После 33 проведённых матчей «Вашингтон» находится на четвёртой позиции в Восточной конференции.