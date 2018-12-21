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Лариса Вербицкая показала фото без макияжа в Instagram

На своей странице в социальной сети Instagram Лариса Вербицкая показала фанатам, как выглядит без макияжа. Подписчики актрисы пришли в восторг от ее новой публикации.

Лариса Вербицкая показала фото без макияжа в Instagram

Лариса Вербицкая не очень часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько часов назад она опубликовала у себя в Instagram новый пост. На снимке 59-летняя артистка запечатлена в меховой шапке, при этом на ее лице нет ни капли макияжа. В комментарии к посту Лариса Вербицкая написала, что для нее жизненно необходимым топливом является гармония и красота.

Лариса Вербицкая показала фото без макияжа в Instagram

Подписчики знаменитости отреагировали моментально. Они начали писать: "Я тоже хочу так....ощутить, именно ощутить гармонию и красоту", "Какая вы прикольная в меховой шапке!", "Без макияжа вы выглядите еще красивая", "Вы классная! И не скажешь, что вам почти 60 лет", "Счастья и здоровья! Прекрасно выглядите!", "Гармония-наше все! А у вас красивая шапка. Хорошо смотритесь". Всего за несколько часов пост актрисы собрал много лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

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